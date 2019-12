Se niegan Chiautempan e Ixtacuixtla a cubrir bono

Los municipios de Chiautempan en Ixtacuixtla se niegan a cubrir el bono de productividad a los sindicalizados del “7 de Mayo”, por lo que en 2020 tratarán de dialogar con las administraciones o de lo contrario tomarán las alcaldías, advirtió el secretario del Interior del ente, de Actas y Acuerdos, Luis Miguel Ordóñez Pérez.

Puntualizó que regularmente cada fin e inicio de año, son fechas “complicadas” para los burócratas, toda vez que las negociaciones para el pago de prestaciones y aumentos salariales se tornan ríspidas.

“No obstante, tendremos que reunirnos con los presidentes para explicarles que se trata de un pago con una simple denominación, pues ellos argumentan que no pueden pagar un bono de productividad cuando no la justifican, a pesar de que los trabajadores no están sujetos a eso, como si estuviera en una empresa, no son obreros”, soltó.

A pesar de que los munícipes la han pagado año con año, comentó que en esta ocasión se negaron a hacerlo por razones aparentemente desconocidas, por lo que supone que se trató de un artificio para hacerse de más tiempo y que puedan obtener recursos extraordinarios.

“Pero estamos hablando de un recurso que ya está etiquetado, porque incluso se manda al Congreso en la cuenta pública, al Órgano de Fiscalización Superior y es dinero que no está fuera de su presupuesto, así que lo único que pedimos es que se pague”, mencionó.

Para el caso específico de Ixtacuixtla, comentó que son 27 trabajadores los que prestan sus servicios y a cada uno le corresponde un promedio de 13 a 15 mil pesos, por lo que la deuda representa poco más de 400 mil pesos.

Lamentó que la administración de Héctor Domínguez Rugerio se niegue desde el año pasado a cubrir el mencionado bono y ahora resulta el mismo caso con Ixtacuixtla, “tal parece que los presidentes se ponen de acuerdo en no pagar”.

Por último, destacó la disposición de los municipios de Huamantla, Apizaco y Tlaxcala para llegar a buenos términos y pagar en tiempo y forma las prestaciones.

El bono de productividad está estipulado en la mayoría de los municipios, incluso en los Poderes y se estableció porque anteriormente el magisterio venía cobrando un recurso anual de 100 días de aguinaldo, así que se pidió que se empareja el tema y lo nombraron así por ponerle un nombre

Luis Miguel Ordóñez Pérez / Secretario del Interior, Actas y Acuerdos del “7 de Mayo”

