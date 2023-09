Se oponen a recibir clases vespertinas en Bachillerato Estatal de Huamantla

Padres de familia del Pueblo de Jesús, Huamantla, cuyos hijos están inscritos en el Bachillerato Alternativo, cerraron las instalaciones de la Secundaria Técnica número 43, para evitar que autoridades de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset) entregaran la clave escolar como Centros Educativos de Bachillerato Estatal (Cebes).

Desde el mediodía de ayer se manifestaron en la comunidad y advirtieron que no permitirán que sus hijos reciban clases en el turno vespertino ante la inseguridad que se vive en Huamantla.

Molestos, argumentaron tampoco permitirán que Homero Meneses Hernández, titular de la Uset, imponga nuevos maestros sin tomar en cuenta a los que trabajaron sin sueldo durante cuatro años. Antes, personal docente de la Secundaria Técnica 43 ordenó la suspensión de clases a fin de evitar un conflicto entre autoridades, pobladores y 170 estudiantes de ese subsistema.

El miércoles los inconformes se reunieron en la presidencia de comunidad de Pueblo de Jesús y acordaron no aceptar a los nuevos maestros que pretende imponer Homero Meneses, titular de la Uset. Inclusive, anunciaron que el jueves iniciaría el ciclo escolar 2023-2024 en las instalaciones de la presidencia de comunidad. “Después que oscurece no tenemos patrullas, la comunidad es muy insegura y hay robos y pandilleros, no vamos a arriesgar a nuestros hijos”, afirmó una madre de familia.

A todo esto, Manuel Campos Bárcenas, líder moral de las escuelas de Bachillerato Alternativo, aclaró que inicialmente la escuela de Pueblo de Jesús había aceptado formar parte de Cebes.

Sin embargo, comentó que de último momento, los padres de familia decidieron apoyar al personal docente y el problema se les salió de las manos a las autoridades.

Enfatizó que persiste la resistencia con padres de familia de Francisco Villa de Huamantla, Santa Anita Huiloac de Apizaco, San Simeón Xipetzinco de Hueyotlipan y Amaxac de Guerrero.

Al cierre de la edición, las autoridades de la Uset no cumplieron con el mandato de entregar la clave escolar, mientras que los alumnos de nivel medio superior volvieron a perder clases.