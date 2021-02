Se oponen locatarios a demolición de mercado municipal de Tlaxcala

Locatarios del mercado municipal de Tlaxcala "Emilio Sánchez Piedras" han manifestado su oposición para que ese inmueble sea demolido y nuevamente reconstruido, eso como parte del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A través de pequeños carteles colocados en algunos comercios al interior del mercado capitalino, los locatarios rechazan la demolición y solicitan a los comerciantes e inquilinos no firmar ningún documento al considerar que se trata de una imposición, aunque no están en contra de la modernización y mejoramiento de las instalaciones.

"No a la demolición de nuestro mercado Emilio Sánchez Piedras. No firme ningún documento al ayuntamiento. No a la imposición", dicen los letreros.

Entrevistados al respecto, algunos de los locatarios señalaron que su inconformidad tiene que ver con la distribución de las espacios del mercado una vez que culmine la obra, pues podrían quedarse sin ese espacio.

Indicaron que recientemente se reunieron con la presidenta capitalina, Mildred Vergara Zavala, y con autoridades federales para revisar el proyecto, pero que al no existir acuerdos mañana sostendrán una nueva reunión.

El pasado sábado, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, visitó Tlaxcala para hacer un recorrido por las plazas de la Constitución y Xicohténcatl, así como por el mercado municipal, “Emilio Sánchez Piedras”, todos esos sitios ubicados en la comuna capitalina, y que serán rehabilitados por la dependencia federal.

En el caso del mercado capitalino anunció que l a construcción, desde cero, del mercado municipal “Emilio Sánchez piedras”, donde serán ampliados los espacios, colocarán jardineras (áreas verdes) al interior, habrá mejor ventilación, iluminación y disposición de los espacios.

