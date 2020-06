Se quedará Tlaltelulco sin su feria por Covid-19

Debido a que el número de contagios por la Covid-19 en Tlaxcala va en aumento, el alcalde de Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, adelantó que suspenderán la fiesta patronal programada para este año.

En entrevista colectiva, precisó que tradicionalmente los eventos la llevan a cabo cada 22 de julio, pero según las pláticas entabladas con los fiscales de la parroquia serán cancelados por el aumento de enfermos con el virus.

Añadió que en su papel de alcalde no relajará las acciones preventivas en materia de salud, con el objetivo de preservar la integridad de las personas, romper cadenas de contagio y terminar lo más pronto posible el confinamiento.

“Si la gente no acata las indicaciones es su responsabilidad, nosotros no actuaremos con violencia como en otros lugares en donde a las personas que no usan el cubrebocas los golpean”, comentó.

Dijo desconocer el monto de las pérdidas económicas por la cancelación de la feria anual, pero adelantó que el recurso económico que destinó la administración municipal lo dirigirán a obras de impacto social, que deberán ser avaladas por los miembros del Cabildo.

“De lo contrario, propondremos la adquisición de una pipa de agua o una ambulancia, toda vez que ambas unidades son indispensables, pues la ambulancia que tenemos está descompuesta y la pipa que utilizamos para el servicio de agua potable está en malas condiciones”, concluyó.

