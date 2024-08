Se recupera espejo de la laguna de Acuitlapilco con las recientes lluvias

“Bienvenidos a Xochitototla, lugar de flores y aves; si visitas la laguna para disfrutar su clima, regresa a tu casa con la basura”, es la forma en que se les recibe a propios y extraños en la laguna de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, que comenzó a recuperarse con las recientes lluvias tras el estrés hídrico que vivió.

Y efectivamente, hasta el 20 de junio de este año, el embalse pesquero solo tenía 90 centímetros de agua en la parte central, ahora ya alcanza casi dos metros y el cuerpo de agua se ha extendido hasta las plantas de tule que estaban a punto de secarse.

Los visitantes que arriban durante mañana y tarde se sorprenden con el concierto de cánticos de las aves que están de regreso a su hábitat natural, los patos se sumergen para cazar alimento vivo; todo un espectáculo natural que no se veía desde hace varios años.

Si bien las aves migratorias se han ido antes de que concluya el verano, la diversidad de especies nativas dan vida al embalse que luce espectaculares amaneceres hacia la montaña Malinche y atardeceres hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

El pasado miércoles se registró una lluvia que alcanzó los 15 milímetros de acumulación de agua al subsuelo, de acuerdo con la Estación Meteorológica de la Comisión Nacional del Agua, el canal “El Encino” que cruza la comunidad de San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala, -se abastece de varios cerros- ingresó una importante cantidad de agua a la laguna.

Además, pronosticó que el mes de agosto que apenas comienza traerá más lluvias, toda vez que la canícula trajo humedad, lo que permitirá que el embalse alcance un máximo de llenado como no se tenía desde septiembre de 2022.

En los linderos del municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla y Tepeyanco, cuatro canales fueron desazolvados y también alimentan al cuerpo de agua al arrastrar agua pluvial de comunidades cercanas a la montaña Malinche.

Frente a la comunidad de Santa María Acuitlapilco, la construcción en 2023 del talud de tierra a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha dado resultados pues capta el agua de la zona más alta que antes se perdía en ríos.

Hay diversos letreros cuya finalidad es crear conciencia entre la población que visita el cuerpo de agua cada fin de semana.

En el acceso a la laguna por la comunidad de Acuitlapilco ha quedado concluido el muro de contención de piedra de cantera que representaba un peligro para los automovilistas.

“PATOS VERDES” NO BAJAN LA GUARDIA

En las inmediaciones se observa el trabajo que lleva a cabo “Patos Verdes”, una organización ambientalista conformada por mujeres, niños y hombres, cuyo propósito es defender la laguna que en los últimos años ha perdido espejo de agua a causa de la variedad climática y se ve afectada por desechos residuales que generan la población de la capital tlaxcalteca.

El pasado 25 de julio, ecologistas de esta organización agradecieron a la Secretaría de Medio Ambiente por ejercer acciones de rescate del embalse a través de empleo temporal sobre la ribera Atlahapa.

Se observan trabajos de saneamiento del embalse, principalmente plásticos, cartón y vidrio, también realizan poda de pasto, árboles nativos y frutales para el disfrute de los visitantes a los que solo se les insiste que no dejen la basura.





LA LAGUNA SE ESTÁ LLENANDO: ROMÁN ZEMPOALTECA

A don Ramón Zempoalteca Coyotzi le alegra que la laguna vuelva llenarse como antes. A sus 80 años de edad, el originario de San Sebastián Atlahapa, le motiva que llueva como hace 10 años.





Mientras lleva a su asno a pastar, contó que “Patos Verdes” ha trabajado para rescatar a la única laguna natural que hay en Tlaxcala y refirió que en décadas ha visto cómo va desapareciendo el espejo de agua.

No obstante, señaló que hay optimismo porque la laguna se recupere y se convierta en un nidal de aves.





En el barrio de Atlahapa hay tres caídas de agua, ha llovido, pero le falta mucho, poco a poco se llena el jarrito.

Explicó que en las cuatro comunidades que lindan con el acuífero existen 10 barrancas que fueron desazolvadas y está entrando agua de todas partes, ojalá que la podamos disfrutar por mucho tiempo.

- ¿En qué consiste su trabajo en la laguna?

- “A mis 80 años, traslado a los biólogos en una canoa que me prestan, ellos realizan muestreos y me pagan 100 pesos por hora... estoy agradecido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la pensión que me da, de no ser por ello, ya no estuviera porque vivo solo”.

Dijo que el 31 de agosto cumplirá 81 años y espera que los biólogos le inviten un pastel y unas tortas preparadas. Denunció que “hace poco (unos sujetos) se llevaron la canoa y el trabajo se acabó, además, me robaron mi cámara fotográfica en la que tenía muchos recuerdos”. Sin embargo, destacó que la vida sigue y “de algo tendré que vivir, ya pasé la pandemia sin vacunas, creo que Dios me tiene reservadas muchas cosas antes de partir de este Mundo”.





EL APUNTE

