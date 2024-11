Se registra ausentismo escolar en Atotonilco, Ixtacuixtla

Los hechos violentos registrados el pasado sábado en la comunidad de San Antonio Atotonilco, Ixtacuixtla, provocaron que este lunes y martes las aulas del preescolar, primaria, secundaria y un bachillerato registraran ausentismo, ante el temor de los padres de familia.

Municipios Enfrenta recurso público a autoridades y pobladores de Santa Justina Ecatepec; vecinos piden entrega de techo financiero





La tarde del nueve de noviembre, un hombre y su hijo fueron baleados por sujetos armados en un ataque directo; suceso que mantiene atemorizada a la población.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Ante ello, al iniciar la semana los salones de clase mostraron una inusual baja asistencia, al grado de que tutores solicitaron a los directivos de las escuelas suspender las actividades por una semana e implementar clases en línea, como una medida de protección a la integridad de la comunidad estudiantil.

No obstante, la petición fue rechazada por la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y, en un comunicado, se determinó que las clases continuarán con normalidad, pero los tutores determinarán si envían o no a sus hijos. Además, quienes no acudan a clases no tendrán afectaciones en sus calificaciones y tampoco les impondrán faltas o castigos.

Municipios Tiene alcalde de Ixtacuixtla la primera protesta de su administración

Más detalles: ➡️Activan operativo Cero Tolerancia en Ixtacuixtla

Los centros educativos son: Escuela Primaria José María Morelos y Pavón del turno matutino y Escuela Primaria Escudo Nacional turno vespertino (ambas ubicadas en las mismas instalaciones educativas), preescolar Rosario Castellanos y la Secundaria General Domingo Arenas. Así como el plantel 12 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte).

En su breve comunicado, la Sepe indicó que el gobierno estatal garantiza el acceso a la educación de toda la comunidad estudiantil de educación básica, por lo que las clases se impartirán de manera normal en todos los planteles ubicados en Atotonilco y los docentes deberán atender a los infantes que acudan a las aulas; en tanto, buscarán alternativas para no afectar a los escolares que no acudan, esto mediante clases en línea o tareas adicionales.