Seguirá PRD integración de alianzas

El recién nombrado presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Julio César Pérez González, informó que continúan en el proceso de negociación para integrar una “mega alianza” de cara al proceso comicial de 2021, con la intención de lograr el mayor número de escaños.

Comentó que a causa del proceso de renovación de los órganos directivos del “sol azteca”, las mesas de diálogo que sostienen con otras fuerzas políticas para generar un proyecto conjunto para las próximas elecciones, fueron pospuestas.

Aclaró que a la fecha no han concretado nada, sin embargo, no han descartado a ningún partido para que trabajen juntos, con excepción del partido en el poder, al no converger con los ideales que manejan y las formas en que están haciendo las cosas. Enfatizó que respetarán y comprenderán la decisión de cada uno de los partidos con los que están trabajando de acuerdo a sus intereses.

