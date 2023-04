Semáforo inactivo pone en peligro a conductores de Zacatelco

La inactividad del semáforo que conecta carretera federal Puebla-Tlaxcala con la Av. 5 de Mayo, a un lado del mercado de Zacatelco, representa riesgos de accidentes, alertó un grupo de vecinos de la Sección Segunda.

Al respecto, Alberto Romero Ángeles, quien radica en la avenida Axala, comentó que no debe incurrir el ayuntamiento en actos negligentes, ya que el área afectada tiene intenso tránsito vehicular.

Señaló que este año la autoridad del municipio realizó cambio de semáforos, pero a la fecha, al paso de más de tres meses, su sistema no está sincronizado, por lo que genera embotellamientos.

Sostuvo que no existe ninguna explicación de porqué no ha colocado el tablero electrónico, que sustituye al semáforo tradicional, que comunica la avenida 5 de Mayo con la carretera federal. “Los conductores no tienen indicación alguna para parar o avanzar, por lo que corren riesgo al momento de transitar, de chocar con los vehículos que circulan en la carretera, en ambos sentidos”, dijo.

Añadió que de este asunto debe tener conocimiento vialidad del estado, ya que no hay compromiso ni responsabilidad por parte del ayuntamiento.

Refirió que hay horas pico con paso constante de vehículos y no hay semáforo para acceder a la carretera, “es un tema que no tiene ninguna explicación”.

El tablero electrónico, que trabaja como semáforo en carretera federal para dar acceso a Lerdo de Tejada, marca flecha verde para ingreso a la derecha y al mismo tiempo la luz verde está sobre carretera federal.