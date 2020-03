Señor del Coro tendrá festividad, en Santa Cruz Tlaxcala

Santa Cruz Tlaxcala recibirá este viernes seis de marzo a cientos de peregrinos procedentes de varios estados de la república mexicana, durante la celebración anual al Señor del Coro, que iniciará a las siete de la mañana con una misa y las tradicionales “Mañanitas”.

Posteriormente, a las 11:00 horas se llevará a cabo la celebración eucarística para los peregrinos procedentes de Puebla; antes se realizará el tradicional recibimiento.

La imagen del Señor del Coro será bajada de su altar el próximo viernes, para la celebración eucarística que se realizará en la explanada de la Parroquia de Santa Cruz/ARMANDO PEDROZA

La misa mayor que oficiará el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, está programada a partir de las 13:00 horas en la explanada de la parroquia.

JESÚS DEL CORO, IMAGEN DE UNA REALIDAD

El padre Donato Zempoalteca Briones, cura de la Parroquia de Santa Cruz, explicó que venerar al Señor del Coro, es recordar el mensaje sublime de Dios.

“Toda imagen es la representación de una realidad que merece respeto, por ejemplo, la celebración del Señor del Coro empata con la fiesta de Santo Toribio Xicotzingo, ellos tienen una imagen de Jesús crucificado, llamada la Preciosa Sangre de Cristo, así, como en otros lugares, existen diferentes representaciones; pero es la cruz que nos recuerda esa actitud divina y perfecta del Señor, de no solo ames a quien te ama, sino ama incluso a tus enemigos”, expuso.

Ante la cercanía de la festividad que reúne a cientos fieles católicos en la parroquia localizada en el centro del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, exhortó a los visitantes a ser coherentes con su fe.

“No necesitaríamos acercarnos a las imágenes si tomáramos conciencia de que todos somos imagen, le representación del Señor del Coro, de Jesús crucificado, es una imagen de Dios mismo, imagen viva, que a través de todos nosotros, Dios quiere actuar; desgraciadamente fallamos y olvidamos esto, pero si tenemos presente que somos una manifestación de Dios, nuestra actitud será semejante a la de Dios”, detalló.

Asimismo, glosó: “si tomamos conciencia de que somos una imagen de Dios, no aquí en el templo ni en calle, sino en todas partes y nos comportamos como dignos discípulos del Señor, entonces el Señor es muy claro y muy radical, que nos dice, no todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Señor que está en los cielos”.

Finalmente, el cura de la Parroquia de Santa Cruz pidió a los feligreses que lleguen a venerar al Señor del Coro a que “sean perfectos como el Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda sus lluvias sobre justos e injustos”.

La imagen del Señor de Coro, según narra la historia, fue encontrada en terrenos de labor y posteriormente llevada a la Parroquia de Santa Cruz, y fue colocada en la parte del coro.

