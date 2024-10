Será gradual el cierre de rellenos sanitarios; la primera etapa costará $100 millones, revela titular de Medio Ambiente

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado, señaló que antes de que concluya la administración cerrarán de forma definitiva los cuatro rellenos sanitarios que operan en la entidad, proceso que será gradual y estiman una duración de 30 meses.

En entrevista, el funcionario estatal detalló que ya concluyeron los dos estudios orientados a determinar un programa de clausura, que contemplan cómo encapsular los residuos para que no se conviertan en un riesgo para la población, por lo que tienen que contar con la autorización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Aquino Alvarado comentó que necesitan la expresa autorización para emprender el programa, aunque proyectan para la primera etapa solicitar un recurso de 100 millones de pesos al Congreso del Estado.

RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS TARDARÁ AÑOS

El funcionario estatal advirtió que los trabajos no son inmediatos, tardan años, al considerar que se trata de cuatro sitios y las acciones tienen que ser graduales, pues necesitan espacios en donde disponer el residuo.

Será 2025 cuando inicie la primera fase, por lo que el cierre iniciaría con los espacios más pequeños, que podría ser Calpulalpan o Huamantla, así como una primera fase de Panotla.

El programa que está en espera de aprobación está contemplado a 30 meses -detalló el funcionario estatal-, programa que estaría compuesto de varias estrategias, principalmente con los ayuntamientos.

Nosotros como Gobierno del Estado, al ser una autoridad que de origen no tiene la facultad de disponer de los recursos, tenemos que oficializar esta transferencia de facultades para que nosotros como gobierno podamos hacer una inversión o gestionar inversiones para una nueva disposición de residuos, aseveró.

LAS ACCIONES DE CLAUSURA

Para 2025 la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala solicitará un recurso de 100 millones de pesos, exclusivamente para el Programa de Clausura de los Rellenos Sanitarios, con el objetivo de llevar a cabo la obra de cierre.

El titular de la Secretaría de Medo Ambiente explicó que este programa consistiría en la cobertura de los residuos sólidos con material pétreo, la colocación de unos tubos para la ventilación del biogas que se sigue generando por algunos años después del cierre y el programa de seguimiento post clausura con duración de dos décadas.

“Se tiene que seguir monitoreando porque naturalmente habrá hundimientos, ajustes, deslaves que son propios de todo relleno que sea clausurado y debe darse mantenimiento para volver a conformar taludes con las mismas inclinaciones y la sustitución de obras que se dañen por las condiciones climatológicas”, externó.

Refirió que es un cierre definitivo de los rellenos sanitarios, por lo que tendrán que hacer de manera temporal con los ayuntamientos la transición de facultades para que el gobierno estatal pueda establecer la estrategia de disposición final de los residuos.





En el caso de los rellenos de Calpulalpan y Huamantla, cada uno da una cobertura a seis municipios, por lo que durante el proceso de cierre y mientras no se defina la tecnología que se aplicará en la entidad para la disposición de los desechos, los residuos tendrán que ser traslados a los otros rellenos sanitarios que estén en uso todavía.

Durante esta etapa, el funcionario comentó que los centros de disposición a los que estarían redireccionando serían Apizaco y Panotla, aunque tiene mayor posibilidad el primero, pues el “Tonsil” entraría en primera fase de cierre.

Anunció que no se puede definir un tiempo de vida útil de estos rellenos debido a que no cumplen con las normas ambientales, aunque refirió que las alturas no son tan considerables como suceden en otros sitios.

Respecto a la posible concesión del reciclaje de residuos, aún no se tiene contemplada una estrategia específica para Tlaxcala.