Sin denuncias penales por deuda capitalina; las observaciones tendrán que ser valoradas por la Dirección Jurídica del ayuntamiento, externó el alcalde

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, detalló que a la fecha no han promovido ninguna denuncia formal por las irregularidades financieras detectadas en el proceso de entrega-recepción, que ascienden a más de 170 millones de pesos.

Municipios Anuncia gobierno capitalino inversión de 10 millones de pesos en obras de imagen urbana e infraestructura carretera

De acuerdo con el alcalde, la presentación de denuncias es facultad del Órgano de Fiscalización Superior, aunque comentó que la Dirección Jurídica de la administración municipal valorará si están en condiciones para emprender algún recurso legal.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

“Todas las irregularidades que hemos detectado durante estos primeros 20 días en la administración las estamos analizando y pues, como lo he comentado, el Órgano de Fiscalización Superior en su momento tendrá que hacer las observaciones y hacer las denuncias correspondientes”, apuntó.

En el caso de las que encontraron, refirió que trabajan para ver en qué casos se van a llevar a cabo las denuncias correspondientes por parte del ayuntamiento, sobre todo la cuestión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se omitió.

Refirió que en el caso del ISR cuentan con un crédito fiscal de nueve millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que no se cubrieron las retenciones correspondientes a los trabajadores.

Municipios Municipio capitalino impulsará el deporte: cedió las instalaciones para albergar la Academia de Desarrollo de Tiro con Arco Tlaxcala

Más detalles:➡️En la Capital habrá trabajo y resultados, asegura Alfonso Sánchez García, virtual alcalde

Debido a que ese recurso no fue reportado al SAT, valoran con la Dirección Jurídica cuántas denuncias tendrán que promover, así como por otras irregularidades que han detectado, al no justificar más de 170 millones de pesos.

Comentó que las obras emprendidas han sido con recursos estatales y federales, pues las arcas municipales no cuentan con la suficiencia presupuestaria requerida.

Externó que “como dice el dicho: ‘debo no niego, pago no tengo’, pero si tengo la posibilidad de ir pagando en parcialidades a nosotros ya no nos corresponde ir pagando en parcialidades, por eso estamos buscando las posibilidades con el gobierno”.

Entérate:➡️Alcalde capitalino revela que recibió una administración endeudada

Expresó que ante la situación financiera que registra el municipio, no hay condiciones para trabajar en grandes obras en la demarcación, pues la planeación establecida es derivada de recursos federales.