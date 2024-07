Sin obra y sin servicios básicos deja alcaldesa de Yauhquemehcan a pueblo de Hualcaltzinco, acusa edil

Por presunta revancha política, la alcaldesa de Yauhquemehcan, María Anita Chamorro Badillo afecta de forma recurrente a la población de Hualcaltzinco al mantenerla privada de obra pública y servicios básicos, denunció el presidente de la localidad, Alejandro Martínez Sánchez.

Municipios Reprueba Cabildo de Yauhquemehcan el programa municipal de ordenamiento territorial

A través de varios escritos enviados al Congreso local, el edil puso de conocimiento a los diputados en torno al presunto abuso de poder de la presidenta emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional, a pesar de que el lema que enarbola su líder moral, Andrés Manuel López Obrador es “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. “Me permito informar a usted (diputados) que en la comunidad que represento no se ha brindado el servicio de recolección de basura por parte de las unidades recolectoras del municipio de Yauhquemehcan”, señaló.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

De hecho, detalló que aquella situación se presentó a partir del 29 de mayo y ha permanecido así, no obstante, fue un tema recurrente desde el año pasado, lo cual mantiene inconforme a la población.

Local Impugnaciones frenan registro de violentadores en razón de género en padrón de INE e ITE

Ya han pasado más de tres semanas con esta situación y el año pasado también aconteció lo mismo, por eso, ha generado inconformidad entre los ciudadanos dado que ha pasado mucho tiempo y no se le ha brindado solución a ese problema”, resaltó.

No dejes de leer: ➡️ Festejos se hacen con aportaciones de la gente, aclara alcaldesa de Yauhquemehcan

Local Dan tribunales revés legal a la alcaldesa de Yauhquemehcan

Por otro lado, dijo que como presidente de comunidad no ha firmado las actas de Cabildo del ejercicio fiscal 2024, es decir, desde el primero de enero hasta el 18 de junio 2024, debido a que no fueron entregadas en tiempo y forma.

Pidió a los congresistas justificar la falta de rúbricas y evitar sanciones de cualquier índole, pues supuestamente ha estado en la mejor disposición de trabajar en conjunto, pero la alcaldesa no se ha prestado a ello. Lo mismo ha ocurrido con la ejecución de obra, pues le ha solicitado a la dirección correspondiente que le informe la fecha en que se iniciará la ejecución en la comunidad que representa y no ha recibido respuesta y tampoco existen proyectos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Alejandro Martínez Sánchez, presidente de comunidad de Hualcaltzinco, no ha firmado las actas de Cabildo del ejercicio fiscal 2024, debido a que presuntamente no fueron entregadas en tiempo y forma.