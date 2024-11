Solicitan alcaldes al Congreso local ampliaciones presupuestales para el ejercicio fiscal 2025

A través de oficios, alcaldes han solicitado al Congreso del Estado una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2025, con la intención de saldar diversos laudos generados en administraciones pasadas y que, de no solventarlos, crecerán de manera considerable y serán un lastre para la administración.

En la sesión anterior, de entre los oficios remitidos al Congreso local, Carlos Xolocotzi Roldán, tesorero municipal de Apetatitlán, solicitó al Congreso del Estado autorice una ampliación presupuestal para dar cumplimiento al requerimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar trámite a un expediente que se encuentra en esa instancia.

Sin embargo, en ocasiones pasadas el Poder Legislativo ha reiterado que no tiene la potestad para aumentar el presupuesto a los municipios pues, en todo caso, sería ante la misma Secretaría de Finanzas la petición de asignarles más recursos.

Incluso, en algún momento desde la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado revelaron que ese concepto no existe, pues el Legislativo no cuenta con recursos para asignar que no sean los que el propio Poder Ejecutivo colocó en el Presupuesto de Egresos de 2025.

Hasta el momento, ninguna Legislatura ha otorgado una ampliación presupuestal a los municipios; sin embargo, estos continúan con la solicitud ante el Congreso para poder paliar diversos compromisos que se les presentan de manera imprevista.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos presentado por el Poder Ejecutivo, el recurso para municipios será de cinco mil 486 millones de pesos.