Sopla viento de cambio: Ivette Pérez

Al participar en la “Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza, la Gala por la Democracia”, en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, la joven abogada tlaxcalteca, Ivette Pérez Flores, destacó que solo con voluntad, esfuerzo y tenacidad, se pueden alcanzar las metas y triunfar en estos tiempos complicados y difíciles.

Oriunda del municipio de Quilehtla, de donde se siente orgullosa haber nacido, Pérez Flores, señaló que desde la sociedad globalizada, Tlaxcala tiene que ser un referente en la promoción cultural, que enlaza al viejo continente con el resto del mundo, a través de su riqueza milenaria, el desarrollo económico y el trabajo pujante de su gente.

Con su Ponencia “Soplan vientos de cambio. El mundo es joven y Quilehtla es parte del mundo”, Pérez Flores, puso el nombre de su tierra natal en el plano internacional, destacando la fortaleza de sus jóvenes, que son el motor transformador de la nueva sociedad que se ajusta a los cambios vertiginosos del siglo XXI, que reclaman mantenerse a la vanguardia.

Pérez Flores expresó que “desde los 15 años he incursionado en la actividad política, porque creo fervientemente que se puede gobernar atendiendo el reclamo social sin caer en corruptelas o en prácticas inmorales. Quilehtla, y el estado de Tlaxcala mismo, deben transitar a esos niveles de gobernanza y para ello me he estado preparando, para ser portavoz de todos los sectores de mi municipio”.

La joven abogada fue candidata a la presidencia municipal de Quilehtla en el proceso electoral de 2016, ubicándose en la segunda posición, a unos cuantos votos de quien logró el triunfo, por lo que considera una experiencia muy importante que detonará en sus proyectos venideros.

Enfatizó, que la juventud, necesita de espacios en la administración pública, así como en los cargos de elección popular, porque un importante sector de la sociedad es joven, y esos espacios por ende les pertenecen, por lo que trabajará ininterrumpidamente, para que sea una realidad la conquista de esas áreas.

Ivette Pérez Flores está convencida que el medio para lograr un verdadero cambio en la sociedad es prepararse, pues refirió que el conocimiento es la única forma en la que se puede lograr verdaderos beneficios para el pueblo.

