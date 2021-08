Sorprendió a Mario Quixtiano revocación de su triunfo, en Mazatecochco

La revocación de su triunfo por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) le tomó por sorpresa al excandidato perredista por la presidencia municipal de Mazatecochco, Mario Quixtiano Xicohténcatl, quien señaló que tenía seguridad en los resultados por lo que avanzaba con su equipo de trabajo en la entrega-recepción con el gobierno aún en funciones.

Local Impugnará el PRD sentencia del TET

Sostuvo que el dictamen muestra mano negra, ya que nunca se nos informó de la impugnación, como afectado por tema de la pandemia tenía que ser comunicado, pero no me mandaron ningún correo.

Refirió que Uriel Pérez Mena, tercer regidor en su planilla, quien fungió como escrutador en una de las casillas de las elecciones del seis de junio

no actuó con alevosía, el Instituto Nacional Electoral (INE) lo jaló, lo hizo porque no llegaba su personal y lo jaló de la fila.

Municipios Persiste conflicto postelectoral en Xicohtzinco

Enfatizó que gané bien la elección, incluso en el reconteo; está metiendo las manos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, hay mano negra, no sé que esté pasando, la ganamos bien, somos los electos, pero nos están jugando muy mal.

Añadió que gente del Partido Revolucionario Institucional, que salió beneficiado con el dictamen al ordenar el TET que se entregue la constancia de mayoría a la candidata Leandra Xicohténcatl Muñoz, segundo lugar en los resultados, busca a toda costa llegar al poder.

Local Recuperó INE confianza: Jesús Lule

Ella tuvo familiares como escrutadores, checando las casillas, nunca se están fijando de ello,subrayó.

, Municipios Reconoce ganador de Quilehtla falta electoral; TET revocó su triunfo

El ganador de la elección mencionó que esto no va a quedar acá, si hay necesidad de hacer un movimiento social lo haré, porque el pueblo decidió, hay gente aferrada a estar en la presidencia municipal por interés económico, quieren saquear al pueblo.

Local Se reúne Lorena Cuéllar con 14 alcaldes electos

Quixtiano Xicohténcatl dijo que tuve alrededor de 1141 y gané con una diferencia de 26 votos; hubo un primer reconteo y gané por 14 votos y en un segundo reconteo fueron 26.

ERROR DEL INE, ACUSA

Local Inician trabajos de entrega-recepción en Apizaco

El excandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el error de que el tercer regidor de su planilla estuviera como primer escrutador de casilla no fue solo de nosotros, sino del INE, por jalarlo; al chavo no le informaron, no fue capacitado, no se le notificó si participaba en un cargo de elección popular.

Municipios Gobernarán mujeres en nueve municipios de Tlaxcala

Refirió que en esto hay mano negra, alguien que está moviendo los hilos, porque nunca me dicen y me avisan, las resoluciones no han salido, pensamos que nos darán a conocer el lunes o martes próximos.

Local Se reúne Lorena Cuéllar con 14 alcaldes electos

Quixtiano Xicohténcatl comentó que estábamos investigando si había alguna impugnación y no vimos nada, estábamos con los temas de entrega-recepción con ayuntamiento actual, con mi comisión.

MOVIMIENTO SOCIAL

Advirtió que más de mil personas votaron por su candidatura y no están de acuerdo con el resolutivo del TET, por lo que tendrá que hacer un movimiento social, los demás candidatos se están uniendo con nosotros.

SEÑALAMIENTO

Municipios Crisóforo Cuamatzi es presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Contla

Leandra Xicohténcatl tiene en Braulio Montiel, su coordinador, el enlace con el TET, movió cosas en el tribunal, quieren ganar por la maña y no por la buena, pero estamos en pie de lucha.Mario Quixtiano Xicohténcatl.

Local ITE, sin fecha para elecciones extraordinarias

Gané bien la elección, incluso en el reconteo; está metiendo las manos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, hay mano negra, no sé que esté pasando, la ganamos bien, somos los electos, pero nos están jugando muy mal

Mario Quixtiano Xicohténcatl / Excandidato perredista a la alcaldía de Mazatecochco





No dejes de leer:

Local Confirma el TEPJF triunfo de Yordana Garay como diputada federal

Local Con promesa de bienestar cierra Lorena Cuéllar gira de la victoria