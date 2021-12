Suenan los botes en Santa Cruz Tlaxcala

En Santa Cruz Tlaxcala sonaron los botes, mientras los niños y adultos gritaban: "viva la Virgen de Guadalupe, viva la reina del trabajo, viva México", después llegó la colación, tradición que data de los años 30 y se conserva en la cabecera municipal.

Jesús Torres Flores, precursor de esta costumbre que data de los años 30, desde los tres años de edad salía con un grupo de familiares y vecinos a pedir colación que daba la propietaria de una panadería de la zona centro.

La señora Victoria nos decía que trajéramos botes y con un fierro los golpeábamos para que hicieran ruido, mientras ella decía la arenga a la guadalupana, nosotros le seguíamos, después nos regalaba un cocolito, dijo.

Actualmente, a sus 92 años, don "Chucho", como es conocido en Santa Cruz Tlaxcala, por más de 40 años la colación se otorgaba en su casa al término del novenario que comenzaba el tres de diciembre, siempre al sonido de los botes.

Con el paso del tiempo, la ampliación del alumbrado público permitió recorrer más zonas, como en el barrio de Tetzotzocola, El Alto, Tepetlacingo y Asilac, "pues al inicio había muchas zonas oscuras y no nos permitían ir", detalló.

Me siento contento de que esta tradición no se pierda y que siga año con año… le suplico a todas las personas, lo que Dios les socorra que lo compartan con los niños, aunque sea un cacahuatito, que la Virgen de Guadalupe los ha de bendecir,expresó Jesús Torres Flores.

Hoy, en silla de ruedas, al ver la sonrisa de los infantes durante la entrega de colación en los tradicionales botes, resaltó. me da mucha alegría, yo quisiera ir, les decía a mis hijas, llévenme y sacamos los botes de nuevo, pero no puedo caminar, cómo hacerle, ni modo que vayamos con la silla, pues ya no se puede.

Como muestra de gratitud por mantener viva esta tradición, recibió de parte del gobierno municipal, que preside David Martínez del Razo, un reconocimiento público en el parque de la comuna.

Para llamar la atención en los recorridos casa por casa, durante el novenario a la Virgen de Guadalupe, los infantes golpean botes con algún objeto, cuando llega la colación termina el ruido.

