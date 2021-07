Suspenden obra en Tenexyecac, Ixtacuixtla

La construcción de la nueva presidencia de La Trinidad Tenexyecac, en Ixtacuixtla, fue suspendida por autoridades municipales y de comunidad, tras la oposición de vecinos que la consideraron una afectación ecológica y económica.

Este proyecto prácticamente quedó “a medias”, denunciaron los mismos pobladores, toda vez que una empresa constructora ya derrumbó arboles de antaño, rascó el área céntrica de esa localidad con maquinaria y dejó trabajos de cimentación.

Cuestionados al respecto, un grupo de habitantes afirmó que no se opone al progreso de su comunidad, sino que acusa un mal manejo financiero de su representante Delfino Pérez Sánchez, además de que no consideró al pueblo para desarrollar la obra pública.

Recordaron que a inicios de su administración (2017) el edil de Tenexyecac anunció la construcción de la presidencia de comunidad, ya que actualmente cuentan con un pequeño despacho al interior de la escuela primaria Benito Juárez.

Indicaron que, en ese entonces, el recurso lo entregó el presidente Rafael Zambrano Cervantes, cuyo monto fue de tres millones de pesos como parte del Techo Financiero, pero en ese año no hubo trabajos.

A menos de cuatro meses de concluir su periodo como presidente de comunidad, Delfino Pérez dio luz verde a los trabajos de lo que igual denomino el Centro Integrador de Desarrollo, pero a la fecha y mediante un anuncio, indicó estar suspendida.

Lo grave –dijeron ciudadanos- es que el daño ecológico ya fue hecho en la comunidad, pero además, mediante una cartulina las autoridades anunciaron que la obra y recurso serían cambiados para otra comunidad.

Delfino Pérez tiene falta de conocimiento y lo hacemos responsable de habernos quitado la obra, él no supo escuchar y aclaramos que no nos negamos al progreso, solo consideramos que no es el lugar idóneo, expusieron vecinos.

Ya solicitaron la intervención del alcalde, pero también acusaron su omisión en el caso; asimismo, enviaron escritos a la Secretaría de Gobernación y al Congreso.

Vecinos denuncian que la empresa constructora derrumbó arboles de antaño, rascó el área céntrica de esa localidad con maquinaria y dejó trabajos de cimentación

