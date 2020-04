Tamaleros en crisis por la contingencia

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, los vendedores de tamales continúan acudiendo a los mismos sitios en la ciudad capital para vender sus productos, pese a las bajas ventas que han disminuido desde 40 hasta 70 %.

Gregorio Pérez, vendedor afectado, refirió que si bien la unidad Felipe Santiago Xicohténcatl es una zona donde no se compra mucho, como en hospitales y plazas públicas, sí ganaba para sobrevivir modestamente, sin embargo, en este tiempo de contingencia sus ventas disminuyeron un 40 %. “Se vendían unos 500 a 600 pesos, pero ahorita solo 200 o 250 pesos”, reveló.

Compartió que la situación por la que atraviesa el país y el mundo sí se cree, pero es muy complicado quedarse en casa, aunque “en mi caso, ya estoy pensando resguardarme, ya se viene la contingencia mayor, ya arriesgarse también por poco, pues ya no se puede, hay que pensar en la salud”.

De hecho, dijo que ayer fue su último día en las calles, aguanté desde que los niños se fueron de vacaciones, pero ahorita ya no, es importante cuidarse, porque ganar poco dinero y si se viene la enfermedad, imagínese con qué soluciona uno.

Por su parte, Miséforo Sánchez, vendedor en la plaza Xicohténcatl, comentó que la venta en su caso bajó como un 75 %, ya que en una temporada regular vendía hasta mil 400 pesos y ahora solo 400 o 600 pesos.

Expuso que su condicón económica no le permite irse a resguardar, por lo que continuará vendiendo en la plaza capitalina.

No creo que todos los que salen no tengan a qué o que no entiendan el problema, muchos están trabajando o salen a comprar

MISÉFORO SÁNCHEZ / VENDEDOR DE TAMALES

