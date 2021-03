Tecopilco, el primero en vacunar a los adultos

La población de 60 años en adelante que vive en Tecopilco fue la primera en completar la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en todo el territorio estatal, informó el alcalde Olaf Jonathan Vázquez Morales.

Expuso que con en un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, fue posible aplicar 475 vacunas -durante dos días- de las que sobraron en los primeros ocho municipios enlistados y que se negaron a recibirla por enfermedad crónica o fallecimiento. Mencionó que fue una sorpresa para la población que tanto la Secretaría de Salud como la del Bienestar hayan optado por el municipio de Tecopilco, uno de los menos contagiados en Tlaxcala.

“A nombre de mi pueblo, le doy las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador porque las personas más vulnerables están vacunadas”, resaltó.

Durante la vacunación, la señora Josefa Saucedo, de 70 años, fue de las personas en reconocer el esfuerzo del gobierno de la República.

Rememoró que a finales de julio se infectó de coronavirus, por lo que su hija la trasladó al Hospital General de Querétaro para que fuera internada. “Estuve oxigenando a 81, pensé que me iba a morir y le decía a mi hija Claudia que no se acercara, porque la podía contagiar, al final un milagro me salvó con la ayuda de los médicos de Querétaro, aquí estoy como un testimonio divino”.

Nos sentimos contentos porque nuestros padres y abuelos ya están vacunados con la primera dosis y están construyendo el banco del Bienestar, en unos meses será inaugurado por el gobierno federal

Olaf Vázquez / alcalde de Tecopilco

