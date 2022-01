Tianguis de chácharas resurge pleito territorial entre Chiautempan y Tlaltelulco

El cobro de derecho de piso en el tianguis dominical de chácharas resurgió el conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chiautempan y Tlaltelulco.

El motivo es que el líder de comerciantes Facundo Pluma Pluma, presuntamente hace cobros indebidos no solo a sus más de agremiados, sino también a los ubicados en la comunidad de Xaxala.

El comerciante también es señalado de amedrentar a chachareros que se resisten a pagar el derecho de piso, incluso de ordenar golpearlos, como ocurrió la semana pasada con un hombre que instaló un bazar frente a su domicilio.

El tianguis de chácharas es visitado por los pobladores / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Ante ello, la presidenta de comunidad de Xaxala María Cristina Pérez, solicitó el apoyo de autoridades municipales y estatales, pues no se descartan conflictos como los registrados en años pasados, durante los gobiernos de los exalcaldes Héctor Domínguez Rugerio y Rubén Pluma Morales.

Van nueve semanas que no podemos cobrar el piso en esa área del mercado porque el líder Facundo Pluma está abusando y envía a cobradores a nombre del ayuntamiento de Chiautempan, lo que da pie al resurgimiento de un nuevo conflicto social con Tlaltelulco.

De acuerdo con la representante popular, el gobierno de Gustavo Jiménez Romero no solo no ha hecho nada para frenar la actitud de Facundo Pluma, sino que personal del área de Comercio, que dirige Lázaro Netzahuatl, también despoja a Xaxala de ese “impuesto”.

Y es que desde que el tianguis dominical se amplió al territorio de Xaxala, sobre la avenida Ferrocarril y sus inmediaciones, a la comunidad le cedieron el derecho de cobrar 10 pesos de piso, dinero que es utilizado para las necesidades de la demarcación al tener un limitado presupuesto.

Sin embargo, al ubicarse en la zona limítrofe con Tlaltelulco, el cobro también lo hacen líderes de comerciantes de esa localidad y la tarifa se eleva a 30 pesos con el argumento de que 10 pesos van dirigidos a Chiautempan, pero se desconoce si ese recurso en realidad es ingresado a las arcas municipales.

Exigimos que el señor Facundo Pluma evite entrar en esas situaciones porque no se conforma con el cobro que aplica a sus 220 comerciantes, sino que también ha pretendido meterse con los de Xaxala y no se lo vamos a permitir.

María Cristina Pérez manifestó que la comunidad pretende recuperar los cobros no solo en la calle Teopanzolco, detrás de la Unidad Habitacional Panzacola, sino en la explanada y en las calles Encinos, Ciprés y Miguel Hidalgo, además de la ampliación a las unidades “Constitución” y “del Maestro”.

La semana pasada golpearon a una persona que no quiso pagar porque estaba en su casa y todo esto se deriva de que el señor (Facundo) quiere más espacios e invadir territorio de Chiautempan, el señor está empeñado y quieres espacios que no le corresponden… de hecho algunas personas de La Magdalena afirman que todo ese territorio es de su municipio, lo cual es falso, pero el ayuntamiento de Chiautempan no ha querido hacer nada, agregó.

10 pesos es el pago por derecho de piso sobre la avenida Ferrocarril, en Xaxala.

30 pesos es el cobro en la zona limítrofe con Tlaltelulco realizado por los líderes.

