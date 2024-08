Torrencial aguacero colapsa red sanitaria de aguas negras en Huamantla

El torrencial aguacero que tuvo una duración de 40 minutos la tarde del martes en el valle de Huamantla, colapsó los colectores principales del drenaje público, las calles quedaron inundadas durante más de dos horas, las aguas negras parecían fuentes de agua viva en un zócalo.

Municipios

Las pesadas alcantarillas de acero que cubren las ollas de almacenamiento de aguas negras de la red fueron removidas por la fuerza del agua que brotaba como si fuera una fuente artificial; después del aguacero la temperatura descendió en forma considerable por la cercanía con el bosque del Parque Nacional Malinche.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Pasadas las 15:00 horas el cielo se cubrió de nubes negras y, minutos después, sobrevino el torrencial desde Apizaco hasta Cuapiaxtla. Algunos tramos de la carretera Apizaco-Huamantla se inundaron lo que dificultó el paso vehicular, los conductores detuvieron la marcha de sus automotores, el cielo se oscureció haciendo difícil las maniobras a los del volante.





A los huamantlecos que se dedican a la producción de alimentos en el ejido de San Luis, no les dio tiempo cubrirse, pasaron la tempestad en acotamientos carreteros. Ya que la lluvia se dirigió hacia la montaña Malinche, después de 60 minutos las calles parecían ríos de agua ante la sorpresa de la población que optó por esperar sobre las banquetas y al interior de establecimientos.

Lee más: ➡️Turismo, vocación de Huamantla: Alcalde

La tarde del martes, se registró el primer torrencial del verano que inundó la ciudad de Huamantla, la Comisión Nacional del Agua reportó una acumulación de 35 milímetros de agua en el subsuelo. Otro de los eventos meteorológicos que también alejó a los visitantes a la Internacional Feria de Huamantla fue el sábado 24 de agosto después de la tradicional Huamantlada.

OCURRENCIA DE JESÚS EMILIO, SIRVE A LA POBLACIÓN

Cada que llueve Jesús Emilio Sánchez ayuda a pasar en un carrito móvil a los transeúntes que se quedan atrapados entre las calles Morelos y Juárez de Huamantla. El servicial hombre se ha ganado el respeto de la gente que espera turno en plena centro del pueblo mágico, donde literalmente -el martes pasado- cruzó un río proveniente de la montaña Malinche.

Entérate: ➡️En un año de gobierno, tiene Huamantla mayor desarrollo, dice alcalde

Al carrito de cuatro llantas impulsado por Jesús Emilio se suben tres personas por cada viaje, bien se trate de estudiantes de la escuela de medicina de la Universidad Benito Juárez, mujeres con sus hijos o personas de la tercera edad.

Ya que el paso está cerrado por la corriente del agua, los pobladores que llevan prisa, optan por este emergente servicio de transporte que el ambulante ofrece, eso sí, para evitar algún accidente al cruzar tres metros de agua, les pide a los viajeros que se sostengan de la barra del carrito, así antes de iniciar el fugaz viaje, se sujetan de la cintura de sus familiares, amigos o compañeros.

Después de bajar de la tabla móvil, las personas entregan una moneda; una de ellas valoró la ocurrencia Jesús Emilio y lo compensó con un billete de 50 pesos.

Moisés Morales Del Razo Nada Personal / Manipulado

Te recomendamos: ➡️Inició la tradicional Feria de Huamantla edición 148

-Jesús Emilio, una buena ocurrencia para brindar este servicio ¿cómo te fue?

-Me dedico a cargar mercancía, pero ahora que llovió muy fuerte paso a la gente de una cera a la otra, la otra ocasión fue en la Huamantlada y me fue bien… les pido lo que sea su voluntad, algunos me dan un peso, otros cinco pesos, al final me gané como 200 pesos, ya tengo para llevar algo a mi familia.