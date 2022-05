Tranquiliza cierre de factoría a pobladores de Papalotla

“El cierre de la empresa Biointegrales de México dio tranquilidad a quienes habitamos en Papalotla, Xicohtzinco y otros municipios del sur del estado, ya que no soportaremos más el penetrante olor que generaba la harina de pescado procesada por la empresa”, señaló Alberto Juárez Robles, ciudadano que formó parte del grupo que por más de dos años pidió el cierre de la factoría por daño ambiental.

Municipios En Papalotla, se niegan a pagar la energía de pozos

La semana pasada, el ayuntamiento de Papalotla fue notificado por la misma agrupación privada con origen en el norte del país, que se retiraba del establecimiento en el antiguo camino de Papula, barrio de El Carmen.

Continúa leyendo:➡️ [Video] Enfurecida mujer abofetea al presidente municipal de Papalotla

La dirección de Ecología municipal informó que es oficial que Biointegrales no producirá más harina de pescado para croquetas de animales en territorio del municipio, actividad que generaba un olor fétido que trascendía hasta Puebla, Tenancingo, Mazatecochco, Xicohtzinco y Ayometla.

En este sentido, Óscar Rigoberto Rojas, director de Ecología de Papalotla, sostuvo que la empresa infringía la ley, al no contar con permisos correspondientes por parte del ayuntamiento. Dijo que al no cubrir los diferentes trámites, desistieron de continuar, ya que no iba a obtener la licencia de trabajo.

Te recomendamos:➡️Reabren empresa Biointegrales de México y vecinos la rechazan

La industria Biointegrales comunicó la semana pasada que se retiraba, por lo que concluyó su relación laboral con un grupo de entre 18 y 20 trabajadores, refirió Rigoberto Rojas.

LAS INCONFORMIDADES

Durante los años 2021 y 2022, diferentes manifestaciones se presentaron por la inconformidad de habitantes de los municipios de Papalotla y Xicohtzinco con la productividad de la factoría que procesaba harina de pescado.

Lee más:➡️ Bloquean otra vez la carretera federal Puebla- Tlaxcala

Este malestar llevó a los disidentes a cerrar la carretera federal Puebla-Tlaxcala en protesta .

Biointegrales realiza los últimos empaques para su retiro, por lo que no tiene considerado seguir con su procesamiento





No dejes de leer ⬇️

Local Diputados y partidos políticos, promueven acción de inconstitucionalidad por reforma electoral

Municipios Acusan vecinos a alcalde de Papalotla