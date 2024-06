Tras inconformidades por resultado de elecciones en Huamantla, llama Salvador Santos a la paz social

Un llamado a la paz social y respeto al electorado pidió Juan Salvador Santos Cedillo, virtual alcalde de Huamantla, lo anterior, tras los disturbios generados por simpatizantes el pasado miércoles en el Consejo Municipal de Huamantla.

“Me informan que se encuentran manifestantes de Morena a las afueras del Consejo Municipal del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en un conato de bronca”, escribió en su cuenta de Facebook.

Dijo que la policía municipal, estatal y elementos de la Marina resguardan el orden. “Quiero hacer un llamado a la paz, el respeto y la civilidad a todos los partidos políticos”, externó.

“A las y los ciudadanos que simpatizan con nuestro proyecto y que nos dieron el triunfo, que eviten acercarse y caer en provocaciones”, pidió.

Asimismo, exhortó a quienes fueron candidatos y que no fueron favorecidos con la voluntad ciudadana, “que hagan el mismo llamado de respeto y civilidad a sus simpatizantes, por la paz y la estabilidad social de nuestro municipio, Huamantla no se merece que haya intranquilidad provocada por un grupo que busca un interés particular”.

También, pidió a las autoridades electorales realizar su trabajo de manera imparcial y con prontitud, a fin de evitar este clima social que no abona en nada a la paz y la certidumbre de Huamantla.

RECIBEN CONSTANCIA EN TEQUEXQUITLA y ATLTZAYANCA

María Araceli Martínez Cortez, presidenta municipal electa de Tequexquitla recibió ayer jueves la constancia de mayoría.





En el municipio más alejado de Tlaxcala, Martínez Cortez obtuvo un triunfo inobjetable con más de tres mil votos y un 45 % del electorado, lo que la convierte en la primera mujer en Tlaxcala que gana la reelección.

Mientras tanto, en el municipio de Atltzayanca, Jesús Rivera, primo hermano del famoso cantante huamantleco, acabó con el bastión priista gobernado en los últimos años por la familia Parada Matamoros.

