Tras varios días hospitalizado, fallece el integrante de MC que resultó quemado en incendio de casa de campaña en Apizaco

Israel N., integrante del equipo de campaña de Lázaro Rosas Cortés, quien fue candidato a la presidencia municipal de Apizaco por Movimiento Ciudadano (MC), dejó de existir el martes en el hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Rafael Moreno Valle” de Puebla. Es la segunda víctima que cobra el proceso electoral pasado.

Como se recordará, minutos después de la medianoche del jueves, -horas antes de que el candidato de MC declinara a favor del morenista Javier Rivera Bonilla- la casa de campaña del candidato situada en el corazón de Apizaco fue incendiada cuando cuatro personas se encontraban al interior.

Resultado de ello, Israel de 32 años de edad, resultó con quemaduras graves por lo que fue internado en el Hospital Regional de Tzompantepec, “Emilio Sánchez Piedras”. los médicos reportaron su estado de salud como crítico.

Horas después, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ordenó que la víctima fuera trasladada al hospital de especialidades de Puebla, sin embargo, a causa de las lesiones después de seis días, es decir, el martes a las 13:30 horas falleció.

“El Chino era quien me apoyaba para el gasto de la familia, ahora me dejó sola con mis dos hijas y mis nietas, pido encarecidamente a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, que me ayude para el gasto de los funerales y una pensión”, expresó la afligida madre.

FAMILIA RECIBIRÁ APOYO

Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, afirmó que por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la familia de Israel será apoyada.

Asimismo, Javier Rivera Bonilla, virtual alcalde de Apizaco, anunció que la familia del integrante de Movimiento Ciudadano no quedará desamparada. Lamentamos los hechos registrados hace unos días, nos solidarizamos con la familia y le pedimos a Dios por el eterno descanso de Israel, puntualizó.