Usan sedes alternas en Mazatecochco para no suspender actividades

Ante la presión de un grupo de ciudadanos de Mazatecochco, encabezados por el excandidato Mario Quixtiano Xicohténcatl, las áreas de tesorería, catastro y registro civil laboran en casa de la alcaldesa Leandra Xicohténcatl Muñoz mientras que el resto lo hace en el auditorio municipal y Seguridad Pública en las oficinas establecidas en el centro de la comuna.

Municipios Cabildo de Mazatecochco se suma a inconformidades

Fuentes del ayuntamiento reportaron que la presidencia municipal atiende en el auditorio municipal, pero por cuestiones de servicio de internet está en en su casa personal de tesorería, catastro y registro civil.

El miércoles 16 de febrero el edificio oficial fue tomado por el bloque inconforme, que colocó cadenas metálicas y soldó los accesos para mantenerlo cerrado.

Ante el conflicto, las partes en pugna han sostenido pláticas con representantes de la secretaría de Gobierno. A Ellos se sumaron presidentes de comunidad y regidores, quienes también muestran malestar con Xicohténcatl Muñoz, a quien exigen un porcentaje de los recursos públicos para complementar su encargo como representantes populares.

Los presidentes de comunidad piden recurso que está fuera del presupuesto, el diezmo, una partida extra para el ejercicio de sus funciones, exigen recurso que se saque del presupuesto municipal, de las participaciones que llegan al municipio, pero no es posible dárselo porque generaríamos un déficit en caso que se ceda a sus peticiones, refirió personal de tesorería municipal.

Municipios Mario Quixtiano desequilibra la paz de Mazatecochco, acusa la alcaldesa

Añadió que en esa dinámica también está un bloque de regidores, que pretenden ingresos que no sean justificados, ellos mismos exigen transparencia, justicia y nosotros estamos apegados conforme a derecho, ceder incurriremos en faltas, no es el camino indicada ante la circunstancia que pasamos, previendo el bienestar del municipio, esa es la línea, no solo favorecer a ciertos grupos.

ÁREAS Las diferentes áreas del municipio trabajan de forma normal independientemente a no están en las instalaciones, oficiales hasta ahora no se ha suspendido ningún servicio.

