Usarán para para riego agrícola el agua saneada en la planta de tratamiento de Villa Mariano Matamoros, Ixtacuixtla

La reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la comunidad de Villa Mariano Matamoros, Ixtacuixtla, permitirá que el líquido saneado sea usado para regar el campo, así como las áreas verdes de espacios públicos y los jardines de escuelas e instituciones.

Municipios Responsabilizan a la CFE de que no funcione planta de tratamiento de aguas residuales de Panotla

Durante la entrega de la segunda etapa de la rehabilitación de ese sistema de infraestructura hídrica, la mandataria estatal destacó que es relevante rescatar y mejorar todas las plantas de tratamiento, porque eso significa una contribución para disminuir los índices de insuficiencia renal, un grave problema de salud que desde hace años afecta a los habitantes de varios municipios de Tlaxcala.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Acompañada de Eduardo Hernández Tapia, director de Obras de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado; de Pedro Misael Albornoz Góngora, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tlaxcala; y de Marco Antonio Arciniega Lima, director de Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), sostuvo que el gobierno no escatimará en recursos humanos y económicos para continuar con esas acciones.

Local Reactivan 6 plantas tratadoras de aguas residuales en el centro poniente de Tlaxcala

Obviamente son inversiones gigantescas de muchos millones. En el municipio de Tlaxcala invertimos casi 200 millones de pesos en una sola planta, pero es importante porque sabemos cuántos enfermos renales hay en el estado y es muy doloroso saber que tomábamos agua que no era la adecuada, expresó.

Frente a las instalaciones de la obra rehabilitada, la titular del Ejecutivo local garantizó que las aguas tratadas en dicha planta están totalmente certificadas y su uso es completamente seguro en el riego, al no contener contaminantes que puedan dañar los sembradíos.

Entérate: ➡️ En planta tratadora de Chimalpa, limpian al 95 % las aguas negras

“Anteriormente las plantas de tratamiento las manejaban los presidentes municipales y ellos se hacían responsable de todo. Hoy, no los dejamos solos; hoy estamos con ellos, pero sobre todo nos hacemos responsables también de estar al pendientes, de darles el mantenimiento y sobre todo trabajarlas para que no se abandonen, porque es muy triste que se haga una inversión tan grande y se queden ahí cuando son tan importantes para la salud de los tlaxcaltecas”, consideró.

Cuéllar Cisneros informó que al momento el Gobierno del Estado se hace cargo de 13 plantas de tratamiento de agua residuales que, sin importar que se trate de inversiones gigantescas, han sido rehabilitadas.

Municipios Frenar descargas de drenaje en la laguna de Acuitlapilco, exigen ambientalistas al ayuntamiento capitalino

“Es algo que no se ve (la millonaria inversión), pero cómo es importante para la salud, sobre todo de los tlaxcaltecas”, expresó.

Continúa leyendo: ➡️ Reciclarán agua en Sponge Technology, construye su propia planta tratadora

Subrayó que el plus de la reingeniería de las plantas de tratamiento es que su saneamiento no genera malos olores, por lo que los vecinos no seguirán lidiando con esa problemática.

“Hoy, esta agua que antes se tiraba, que no tenía ningún uso y que inclusive se regresaba al río contaminada, queremos que sirva para regar los jardines las escuelas, que sirva para agua del consumo de escuelas, que sirva para los campos. Está totalmente garantizado que es agua totalmente tratada y que es confiable”, detalló.

Añadió que, por ejemplo, en la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en San Hipólito Chimalpa, municipio de Tlaxcala, no solo obtendrán el líquido saneado, sino que el espacio permitirá la construcción de un parque y la construcción de la primera escuela de tiro con arco del país.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

CUMPLE CUÉLLAR CON PROMESA DE GOBIERNO

Local Con su planta tratadora, Sponge Technology cumple con cuidado del medioambiente

Pedro Misael Albornoz Góngora, director general de la Conagua en Tlaxcala, destacó la disposición de la gobernadora para sanear en Tlaxcala el río Zahuapan a través de la recuperación de las plantas de tratamientos de aguas residuales, una promesa hecha desde que arribó a la administración estatal.

Este es el primer paso y esto nos indica que trabajar con la parte de saneamiento del agua no siempre es rápido, hay que tener paciencia, pero sí se puede llegar a un fin y este es uno de esos proyectos donde no solamente es tratar el agua, sino también reusarla, dijo

Te recomendamos: ➡️ Reactivan 6 plantas tratadoras de aguas residuales en el centro poniente de Tlaxcala

Municipios Producen tilapias con agua tratada en planta biológica de San Hipólito Chimalpa

Sostuvo que, a diferencia de años anteriores, actualmente las plantas de tratamiento no son fuentes de malos olores o infección, sino que se han convertido en fuentes de agua de calidad.

“La cantidad de agua que ustedes como pobladores generan, y si se reúsa para el campo después de ser saneada, al menos en esta planta alcanzaría para más de 200 hectáreas de cultivos, de ahí la importancia que tienen”, subrayó.

LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA

Más detalles: ➡️ Habrá vigilancia policiaca en cuatro plantas tratadoras de Tlaxcala

Eduardo Hernández Tapia, director de Obras de la Secretaría de Infraestructura, fue el encargado de dar los por menores de la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ixtacuixtla que tuvo una inversión total de 29 millones 599 mil 792 pesos, en beneficio de seis mil 946 habitantes.

Puntualizó que con la modernización la planta de tratamiento tendrá una capacidad de 57.46 litros por segundo, con el objetivo de recoger las aguas procedentes de la población y poder eliminar las sustancias contaminantes.

Minerva Hernández Ramos Agua: el gran pendiente del Estado

Agregó que como parte del proyecto fue instalado un reactor anaeróbico, tanques de aireación, 773 metros cuadrados de techumbre y mil 700 metros cuadrados de barda perimetral y alumbrado.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La planta de tratamiento tendrá una capacidad de 57.46 litros por segundo, con el objetivo de recoger las aguas procedentes de la población y poder eliminar las sustancias contaminantes.

A inicios de junio de 2022, el Gobierno del Estado inició los trabajos para la rehabilitación total de la planta de tratamiento que recibe las aguas residuales de Ixtacuixtla y parte de Panotla, a través de un proceso dividido en dos etapas.