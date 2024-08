Validan elección en Santa Cruz Tlaxcala: el morenista Omar Maldonado asumirá la presidencia municipal

Tras dos impugnaciones presentadas por el Partido Acción Nacional y Redes Sociales Progresistas, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) desechó los argumentos y declaró la validez de la elección del pasado dos de junio en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Con esto, el morenista Omar Maldonado Tetlematzi asumirá la alcaldía el próximo primero de septiembre para encabezar la administración municipal 2024-2027, sólo en caso de que la autoridad federal no revierta la sentencia del TET.





De esta manera, el órgano encargado de resolver controversias en materia electoral anunció que en la sentencia de los juicios electorales promovidos por el PAN y por RSP, en contra del cómputo y la declaración de validez de la elección del ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala realizada por el Consejo Municipal correspondiente, se acumularon los juicios por tener conexidad.

Asimismo, el TET detalla que en el primer asunto, al no acreditarse la nulidad en las casillas impugnadas, no se actualizó la causal de nulidad de la elección; mientras que en el segundo no le asistió la razón al partido actor, por lo que se confirmó el cómputo, la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría de la elección de integrantes del ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala.

Hasta el momento, los actores de las impugnaciones interpuestas por el PAN y RSP no se han pronunciado si el caso lo presentarán ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como se recordará, el pasado 21 de junio, un grupo afín de Redes Sociales protestó con bloqueo carretero en el libramiento Apizaco-Huamantla, donde exigieron el respeto del cómputo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que daba el triunfo a su candidato por sólo siete votos.

Empero, en el recuento de los votos, el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional se llevó el triunfo, hecho que causó el descontento de un grupo social perteneciente a las comunidades de San Miguel Contla y Guadalupe Tlachco, principalmente.

CONFIRMAN ELECCIÓN EN IXTENCO

También, en la pasada sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, se aprobó la elección del municipio de San Juan Ixtenco, donde la morenista Aline Lazo Caballero resultó electa como presidenta municipal.

En este caso, los magistrados declararon como infundados los agravios señalados por el partido actor, sobre presuntas irregularidades en la recepción de paquetes electorales en el consejo municipal, así como cómputo municipal supletorio, y al no haber sido violada la cadena de custodia, estableció el TET, estas contenían los resultados obtenidos el día de la elección, por lo que fue confirmada la elección.

Por su parte, la hoy presidenta electa, Aline Lazo Caballero, a través de sus redes sociales indicó que “confirmó la validez de la elección del pasado dos de junio, es por ello que se respetó la democracia para elegir a las autoridades hoy electas”.

También, Lazo Caballero resaltó finalmente que “se mantendrá abierta al diálogo y respetando la legalidad, sin embargo, no se debe premiar a las personas que intentan desestabilizar el municipio”.