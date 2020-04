Varado en Muñoz, pide Circo ayuda en especie

Otro de los efectos colaterales por la pandemia por Covid-19 es la cancelación de espectáculos masivos, por lo que el dueño de un circo instalado en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas solicitó al presidente municipal, Rogelio Pérez Salazar, apoyo en especie para poder alimentar a sus cuatro hijas.

Juan Carlos Abadilla Galicia, dueño del Circo de los Sueños, refirió que desde hace dos semanas que se instaló en el municipio, sostuvo dos días de espectáculo y personal de la Secretaría de Salud le canceló las presentaciones.

“Me enviaron un oficio en el que me señalaron que dejara de presentar el espectáculo o de lo contrario me multarían con 70 mil pesos, les respondí que el municipio no me había notificado nada y me dijeron que no era asunto del municipio, sino del Estado, por eso cancelamos todo, pero quedamos montados y sin dinero”, señaló.

El oriundo de la Ciudad de México aseveró que, una vez suspendido, pidió apoyo al alcalde, pero las oficinas se encuentran cerradas por la misma situación de la pandemia, por lo que apenas el pasado lunes pudieron recibirla.

“En ella pido al presidente que me apoye en especie, no quiero dinero solo una pequeña despensa para alimentar a mis cuatro hijas, a mi familia, puesto que quedé descapitalizado y no tengo otro ingreso”, lamentó.

Es más, refirió que tiene apenas un año que se animó a invertir y montar un circo, mientras que Tlaxcala había sido su primera plaza, “pero desgraciadamente nos detuvieron y no pude siquiera afiliarme a la Organización Nacional de Cirqueros”.

Finalmente, apuntó que también pedirá el apoyo del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, toda vez que con el poco dinero que llegó a Tlaxcala se lo ha acabado y su preocupación radica en sus pequeñas hijas.

4 Niñas integrantes de la famila requieren alimentación

