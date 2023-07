Vecinos le exigen cuentas al alcalde de San Pablo del Monte

Vecinos del Barrio de San Cosme exigieron cuentas al alcalde de San Pablo del Monte, José Raúl Tomás Juárez Contreras en torno a la demolición de la anterior presidencia de comunidad y el valor real para la edificación del nuevo inmueble, pues consideran que el costo anunciado de cuatro millones de pesos es elevado.

La tarde de ayer lunes los ciudadanos se apostaron en el despacho presidencial para hablar con la autoridad y dirimir sus dudas en torno a ésa y otras inquietudes propiciadas por el edil de localidad, Alejandro Martínez Sánchez.

Preguntaron al alcalde si el camión recolector de basura que brinda el servicio en la Central de Abastos, del estado de Puebla, es del municipio o es de la localidad, pero el alcalde atajó que su administración no tiene camiones recolectores y será en próximas fechas cuando compre uno.

Los inconformes, liderados por cuatro expresidentes de comunidad, acusaron al edil de presumir la construcción de la presidencia de comunidad con recurso de San Cosme, aseveración que fue rechazada por Juárez Contreras, pues es un proyecto meramente municipal. Los ciudadanos pidieron conocer a fondo el proyecto de construcción.

Por otro lado, adelantaron que cuestionarán a Alejandro Martínez sobre el uso y destino del recurso obtenido por la presumible venta de pipas de agua potable, pues aseguraron son al menos 80 diarias, de a 200 pesos cada una, las comercializadas.

Lamentaron la presunta cerrazón de Martínez Sánchez, pues el pasado domingo tenían una reunión agendada y los dejó plantados, con el argumento de que no existe una presidencia de localidad para atenderlos, pues el municipio comenzó a demolerla sin previo aviso.

Por usos y costumbres, podría haber llevado a cabo frente a la capilla la reunión, pero no lo hizo, simplemente porque no tiene disponibilidad de atender a la gente, por eso ya no lo queremos en la comunidad, señaló uno de los quejosos.

El alcalde insistió en que cada presidente de comunidad maneja su recurso a conveniencia y dijo desconocer sobre la venta de pipas, pero platicará con la autoridad local y lo invitará a rendir un informe.

En cuanto a la construcción de la presidencia de San Cosme, insistió en que será inversión municipal y reciénteme liquidó el predio, la escritura está en proceso, pero empezó la edificación para ganarle al tiempo.

Si veo que hay conflictos suspenderé la obra para no buscar conflictos donde ya hay… por eso San Pablo del Monte no avanza, porque es muy difícil ponernos de acuerdo entre vecinos, sentenció.

El nuevoaliancista aseveró que antes de reunirse con la población, intentó comunicarse con el edil de la localidad, pero jamás le contestó la llamada telefónica, por eso le dio la razón al pueblo de que al abogado no le interesa resolver los problemas de su localidad.

Por último, acordaron una reunión para el domingo próximo a las 12 del día, una vez que concluya la misa dominical, a la cual asistirá el alcalde, pero no aseguró la presencia del edil. Dejaron el acuerdo por escrito y lo rubricaron.

4 millones de pesos costará la nueva presidencia de comunidad.

80 pipas de agua diarias vende el edil Alejandro Martínez Sánchez.