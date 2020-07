Vence a Covid-19 edil de Tlalcuapan

César Meléndez Gutiérrez, presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan, recibió como regalo divino –como él dice- su alta médica justo en el día del aniversario luctuoso de su padre José Meléndez Zecua.

Fueron 30 días que enfrentó, lo que en su momento dudó que existiera, el Coronavirus

A decir del joven de 31 años de edad y desde enero autoridad de la comunidad de Santa Ana Chiautempan, su historia de vida es ofrecer un claro ejemplo para muchas personas que todavía se muestran renuentes a la existencia de la enfermedad.

Salir a la calle para ver la vida de forma diferente se lo agradece a Dios, a su familia y amigos que siempre estuvieron con él, es especial a su esposa Verónica Belloera, quien, antes que él, también enfrentó el mismo problema de salud.

"Invito a la gente a que no seamos criticados los que tengamos esta enfermedad, al contrario, que nos acobijemos entre nosotros, porque esto no es un juego, es realmente serio, fue una experiencia bastante fea, nunca me la esperé en mi vida", indica en entrevista telefónica.

Asimismo, menciona estar feliz y agradecido también con su santo patrón San Pedro Apóstol, pues fue justo en el día de su celebración cuando recibió la alta médica y pudo festejarlo en familia en compañía de sus dos hijas de 13 años y 6 meses de edad.

Antes, su hermano mayor Lorenzo Meléndez Gutiérrez, también logró vencer el Coronavirus.

TESTIMONIO

César Meléndez Gutiérrez, en su testimonio de vida, afirma que el médico de cabecera que lo ayudó a vencer la enfermedad de la Covid fue el mismo que puso su experiencia para que el párroco del templo San Pan Pedro Apóstol, Francisco Díaz Herrera también superara el virus.

