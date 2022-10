Viciado, servicio de mototaxis en Papalotla, dice el alcalde

El servicio de mototaxis en Papalotla “se ha viciado”, pues algunas personas los usan como un lucrativo negocio y ya no por necesidad, sostuvo el presidente municipal, Juan Octavio Rojas Cruz.

Aseveró que en un principio eran operados por personas de escasos recursos, pero después observaron ganancias netas y empezaron a ingresar algunos conductores por mero negocio.

“Hay gente que tiene más de un mototaxi, lo cual evidencia que ya no es una necesidad, sino un negocio para ellos, además forman grupos, por eso se ha viciado. Estoy a favor que la gente tenga una fuente de ingreso para que no delinca, pero no estoy a favor de las violaciones que hay”, comentó.

El alcalde emanando del Partido del Trabajo, admitió que no existe piso parejo para todos los transportistas de esa zona, lo cual ha provocado enfrentamientos entre ellos y diversas inconformidades.

“En este caso hay dos caminos, la regulación del servicio o la represión. Lo he dicho en varios escenarios, o se regulan para que puedan tener un ingreso o no les van a permitir operar, entonces será una lucha eterna y eso se los he comentado a los representantes”, soltó.

De hecho, resaltó, el papel que desempeña es pasajero, lo mismo el de los gobiernos estatales, pero el problema de movilidad en el municipio es constante.

