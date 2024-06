[Video] Lenta “muerte” de la represa de Atlanga, la más grande de Tlaxcala

Una vieja canoa se observa sobre la tierra agrietada a la orilla del embalse de San José Atlanga, como si anunciara el fin de la actividad pesquera.

La presa más grande de Tlaxcala tiene menos agua que nunca, desde hace 63 años cuando fue llenada a causa de una sequía atípica que dejó severos problemas de desabasto entre la población de Atlangatepec y Tlaxco.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Desde el muelle del embalse artificial situado en La Martinica, municipio de Tlaxco, la sequía se apodera de todo en una extensión aproximada de tres kilómetros de norte a sur, hacia la cortina de piedras, frente al Fuerte Apache.

En dos años el ecosistema cambió a la vista de todos. El agua desapareció lentamente. Las raíces de los árboles brotan de la zona tepetatosa, aguas adentro, aparecen troncos de eucaliptos que sirven de descanso para las aves migratorias que también resienten el aumento de la temperatura. El agua del embalse dejó de estar fría.

Al caminar desde tierras movedizas hacia el fango, aparecen inertes miles de tules -el que usan los artesanos para elaborar petates- en el suelo semi desértico predomina Ipomoea santillani, una planta perene de la que brotan flores blancas propias del verano, pero ante el cambio climático se adelantó a la floración. Investigadores de la Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala concluyen que esta planta proviene del lago Páztcuaro, Michoacán, que fue traída en la siembra de carpas, la semilla de las Ipomoea fueron transportadas a este embalse.

Lee también: ➡️ Por sequía, se achica el embalse de Atlanga

El polen de las flores es aprovechado por miles de abejas que, desde muy temprano, salen de sus colmenas para recorrer extensos lugares en el embalse donde más de 300 hectáreas no tienen agua, el viaje se repite una y otra vez; antes del verano hay poca floración silvestre pues las frutas de temporal están en etapa de maduración.

En ese lugar se observan equipos de bombeo oxidados que, durante años, sirvieron para extraer agua para el cultivo de hortalizas, maíz, cebada y trigo; hay mangueras y redes de distribución en el interior de jagüeyes secos y residuos de fibra de vidrio de varias canoas inservibles.

Por si fuera poco, la contaminación arrecia, sobre la tierra reseca se aprecian cartuchos de escopeta percutidos por la caza furtiva, todo tipo de plásticos, residuos de vidrio y llantas de automóviles.

Entérate: ➡️ Autoridades federales y estatales trabajan para la atención de la laguna de Atlangatepec

La sequía agravada por el cambio climático ha consumido 394.74 hectáreas de espejo de agua a causa de la evaporación, ganadería, agricultura y pesca, precisa la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Durante el estiaje, miles de cabezas de ganado vacuno y ovino son ingresadas desde las comunidades aledañas al embalse, las vacas se alimentan de pastizales y consumen el agua de la presa.

Kilómetros arriba, la temporada de sequía se ha prolongado más de 30 días y, con ello, la presencia de incendios entre los bosques; el fuego arrasa con todo, dando como resultado árboles secos y plagados.

Los veneros y nacimientos de agua están agotados, dejaron de abastecer a este embalse que forma parte de las 210 presas a nivel nacional, que se encuentran con estrés crítica, de acuerdo con el último reporte de la Conagua.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y, por si fuera poco, las temperaturas batieron récord en los últimos días con 35 grados Celsius en la zona serrana de Tlaxcala conformada por los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata y Terrenate, registros históricos, pues antes no se habían presentado.

El nivel del agua de la presa San José redujo tanto su nivel que ha permitido que se asomen troncos de árboles de eucalipto que hace un siglo fueron sembrados en lo que eran parcelas de labor. Los ajolotes, carpas, charales, acociles y sardinas que todavía respiran bajo el agua, tuvieron que buscar otro hábitat tres kilómetros en pendiente.

El tule -la planta acuática de mayor predominancia en el embalse- se observa negruzca, combustible perfecto para incendios, la vida de la fauna silvestre ha cambiado de lugar. “Mi padre sacaba 50 kilos de carpa y charal en fines de semana, alcanzaba para mantener a la familia, ahora la presa se está consumiendo”, expresa Fernando Godínez Nava, uno de los 40 pescadores que todavía existen.

No dejes de leer: ➡️ Registran presas de Tlaxcala una crisis hídrica por temporada de estiaje

Y mientras deja en libertad a un pato que quedó atrapado en la red agallera, no le cuadra el panorama que observa. Alza la vista hacia lo que antes estaba inundado, con llanuras y matorrales verdes, todo está seco.

Fernando intenta buscar un nido de aves o de patos entre los tules, pero ya no escucha su cantar. Mira la zona devastada como si fuera un sueño, pero no, sus ojos constatan que en dos años se perdieron cientos de hectáreas de agua.

Es increíble, lo que puede hacer la madre naturaleza en tan poco tiempo con el incremento de la temperatura a causa de la ausencia de las lluvias, para él, no es fácil aceptar lo que está viendo a su alrededor, un embalse que le ha dado años de trabajo, alegrías y esparcimiento.

Te puede interesar: ➡️ Vive represa de Atlangatepec una crisis, baja al 55 %

En septiembre de 2022 escurría el embalse, cayó un torrencial… No se entiende que se repita la historia de hace 70 años, mi padre me contó que se registró una fuerte sequía que hasta iban al templo de San Juan para pedir a Dios que vinieran las lluvias, expresa.

Mientras tanto, una parvada de garzas blancas, distraen su mirada en el cielo sin pronóstico de lluvia, por ahora, todavía llegan las aves migratorias.

BENEFICIOS DEL EMBALSE

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En abril de 1961 el presidente de México, Adolfo López Mateos, puso en operación la represa Atlanga, el proyecto de captación de agua pluvial más grande de Tlaxcala. Se trata de una cortina de piedra de cantera en una extensión de un kilómetro cuya finalidad es represar el agua concentrada inicialmente en mil 200 hectáreas de terreno.

Al inicio se beneficiaban de la pesca unas 80 familias de las comunidades Santa Clara, San Luis, La Trasquila y San José, con el tiempo agregaron a pescadores del Cerro de las Flores. A la fecha, aprovechan el recurso no renovable en actividades pesqueras, agrícolas y pecuarias.

DETECTAN PLOMO EN EL AGUA

Los detalles: ➡️ “Sepultan” sardinas muertas en Atlanga

En diferentes meses de 2018 a 2020, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, realizaron tres muestreos en 16 estaciones. En junio de 2023 revelaron que el riesgo asociado a los contaminantes detectó niveles de Plomo (Pb) en el agua, lo que podría generar efectos adversos para los organismos acuáticos. “Los niveles de plomo en carpas Chirostoma sp indican un importante riesgo asociado al consumo humano”.

Los investigadores concluyen que si bien algunos índices calificaron a la presa en condiciones aceptables, se presentó un grado de contaminación, considerando la mineralización y los nutrientes, lo que permite calificar a este cuerpo acuático como eutrófico.

Esto quiere decir -revelaron investigadores de la Universidad- que las altas concentraciones de plomo representan un peligro el ser humano y para las especies.

Continúa leyendo: ➡️ Acuitlapilco, hogar de aves migratorias

QUEDAN 87 ESPECIES DE AVES Y PECES: INEGI

De acuerdo con el más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el embalse se localiza entre los municipios de Atlangatepec y Tlaxco. Hasta 2009 sus principales afluentes eran el río Zahuapan y arroyo Martinica, ahora están secos sin ninguna aportación.

Para el Inegi el embalse es de importancia para la recarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de agua y la eliminación de exceso de nutrientes y contaminantes. Sólo que ha sido impactada por el cambio de uso del suelo hacia actividades pecuarias, turísticas y agrícolas, precisó la fuente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Precisa que predomina el cultivo de maíz, cebada, avena y trigo. Debido a estas actividades se presentan problemas ambientales, principalmente por la descarga de aguas residuales domésticas, hasta perderse la capacidad de almacenamiento de agua, lo que afecta a las tierras agrícolas, ante ello, reveló que han aplicado medidas de conservación internacional.

La presa tiene una diversidad de especies de flora y fauna, hay registros de 87 especies de aves asociadas al humedal, las cuales incrementan durante la época invernal entre las que figuran patos, golondrino (Anas acuta), pinto (Anas strepera), panadero (Anas americana), pico de cuchara (Anas clypeata), (Anas diazi) y la cerceta de alas azules (Anas discors).

Además, se presentan especies que se encuentran en el listado de la NOM-059-ECOL-2001 como amenazadas: el pato mexicano (Anas diazi, endémico para México, la garza norteña de tular (Botaurus lentiginosus) y el ajolote (Ambystoma tigrinum).

Más información: ➡️ Extinción de laguna de Acuitlapilco sería grave ecocidio

CAPTURAN CARPA DE 7.8 KILOGRAMOS

Aunque la Conagua indica que la presa Atlangatepec se encuentra a un 46.8 %, los pescadores no bajan la guardia, no obstante, se enfrentan a otro problema, este año no van a sembrar dos millones de crías de carpa porque el lago Pátzcuaro situado en Michoacán donde las adquieren, también enfrenta problemas de estrés hídrica, su almacenamiento actual es del 42 %, de ahí que no hubo reproducción.

Incluso, en el embalse capturan ejemplares de 7.8 kilogramos y una longitud de 90 centímetros, -desde la cabeza hasta la aleta caudal- como el que extrajo la familia Lozada el Viernes Santo, el ejemplar fue preparado y vendido en mil 300 pesos.

Lee más: ➡️ Inician trabajos para sanear presa de Atlangatepec

“ME VOY AL SUR, LA PESCA SE ACABA”

Para el pescador Fernando Domínguez no hay mucho de donde elegir que abandonar la pesca y dedicarse a otro oficio. “Solo los fines de semana es cuando vendemos unos 15 kilogramos de carpa o charal, lo preparamos en caldo o empapeladas, nos hace falta mucha promoción turística, pero al alcalde Alfredo Ponce no le importa, la gente llega muy poco”, denuncia.

Municipios Hoy es el Día de las Aves Migratorias; a Tlaxcala cada vez llegan menos

La única alternativa que tengo es buscar empleo en otro lugar pues en Tlaxcala los salarios están castigados y “mis hijos tienen que comer, me voy dos meses a trabajar de albañil a Campeche vamos a construir un hotel y tengo que mandar dinero para la fiesta de su primer aniversario de mi nieta Lupita

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La presa más grande de Tlaxcala tiene menos agua que nunca, desde hace 63 años. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

La presa tiene 1090.52 hectáreas de tierra, de éstas 595.78 están inundadas, con un nivel del 46.8 %. El cuerpo de agua se encuentra a dos mil 483.84 metros sobre el nivel del mar.

El cuerpo de agua se encuentra a dos mil 483.84 metros sobre el nivel del mar. 63 años han pasado desde que la presa fue llenada a causa de una sequía atípica.