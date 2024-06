[Video] Rincones Sagrados | Parroquia de San Agustín de Hipona es fina guardiana de Tlaxco; data del siglo XVII

Enclavada en el pintoresco corazón del pueblo mágico de Tlaxco, la parroquia de San Agustín de Hipona se alza majestuosa como guardiana de nueve siglos de historia.

Su fachada plateresca, iluminada por los primeros rayos del sol, se erige a modo de delicado lienzo de armonía, refinamiento y sobria belleza que recorre su única torre y cúpula para el deleite de sus visitantes.

Además, cada rincón de su interior, desde sus retablos adornados con oro hasta sus frescos y vitrales, cuenta una historia de devoción, resistencia y mestizaje.

Sin duda, se trata de un testimonio viviente de la rica herencia cultural y religiosa de México, pues su arquitectura refleja siglos de historia y profunda espiritualidad de la comunidad tlaxcalteca.

REFLEJO DE LA VIDA COLONIAL EN TLAXCALA

Los conquistadores europeos arribaron a tierras tlaxcaltecas a principios del siglo XVI y fue Tlaxco uno de los primeros espacios geográficos que organizaron debido a la riqueza natural de la zona que les permitió fundar los enormes ranchos y haciendas que perduran hasta el día de hoy.

Ubicada en el municipio más extenso de Tlaxcala, la iglesia de San Agustín es un testimonio de la evangelización temprana de la Nueva España en el siglo XVII. Su edificación fue impulsada por los frailes franciscanos y sus registros parroquiales comienzan con el primer bautizo del pueblo fechado el 16 de junio de 1641 por el bachiller Diego Becerril.

Se cree que, en esos años, el actual oratorio era la composición completa. Esa pequeña capilla marcó un importante cauce social y natural, pues para su construcción se tuvo que desviar cuatro calles el paso del río Zahuapan.

A cargo del proyecto de construcción estuvo Vicencio Barroso de la Escayola, conocido como “maestro romano de grande ingenio” por tratarse de uno de los escasos arquitectos italianos activos durante los tres siglos de virreinato.

Al igual que con la catedral de Morelia, su obra cumbre, Barroso de la Escayola San Agustín dotó de estilo barroco al templo tlaxquense con una evidente marca de arquitectura colonial, que se caracteriza por la confluencia de estilos constructivos y decorativos adaptados e influenciados por la ideología, el clima, las costumbres y materiales de cada región.

En ese sentido, la materia prima para levantar la obra fue la cantera rosa, que años más tarde se acompañó de azulejo rojo. Por su parte, el lado oriente del templo se distingue por su rajueleado con motivos religiosos y naturales: cruces, flores, siluetas de animales y otros símbolos menos notorios se hacen presentes con incrustaciones de pequeñas piedras conocidas como “rajuelas”.

A propósito de la arquitectura vernácula, la madera se coronó como pilar y elemento distintivo de su estructura y decoración interna.

SAN AGUSTÍN Y LA ESTÉTICA BARROCA

La suave luz, filtrada a través de sus vitrales, proyecta mosaicos de color en las paredes en el suelo, desde donde se aprecia la magnificencia del lugar durante todo el año. No obstante, el mayor atisbo de asombro ocurre cerca del altar.

Como lo indica la costumbre de la arquitectura romana, el templo de San Agustín está diseñado a modo de cruz latina con un retablo barroco tallado en el siglo XVIII y cubierto completamente con láminas de oro separado en tres calles. La principal alberga la imagen del patrono y el resto resguardan otros santos.

Al cuerpo principal se erigen cuatro columnas estilo estípite, que se distinguen por su imitación de la figura humana: se angosta, se ensancha y se vuelve a angostar.

El transepto del templo lleva a dos retablos más, uno de cada lado, pero lo rico de la historia es que rompen con la idea del reflejo y la simetría. Esto se debe a un incendio del siglo XX que fulminó al derecho y tuvo que sustituirse por otro que pertenecía a una hacienda aledaña, elaborado de manera más rústica.

Además, los rasgos humanos son más cercanos a las facciones tlaxcaltecas que su opuesto, el cual está esbozado puramente europeo.

Esta curiosa distinción no solo indica el paso del tiempo, también revela que el mestizaje en Tlaxco va más allá de la fisonomía. Cada uno de estos ornamentados interiores, juegos de luz y sombra, evocan lo divino y exaltan lo invisible.

Para el siglo XIX fue terminada la nave de esta iglesia, con una menor carga de oro, pero con la adecuación de colores pastel, propias del estilo rococó. Del lado derecho se aprecian cuatro nichos con advocaciones de la Virgen, mientras que en el muro opuesto los santos son los que reinan. Al fondo de esta nave se eleva el coro donde resiste uno de los 28 órganos monumentales con los que cuenta Tlaxcala.

Como se mencionó anteriormente, el desvío del río favoreció la edificación del centro histórico del pueblo mágico, no obstante, los mantos freáticos aún se encuentran varios metros abajo. En consecuencia, hace algunas décadas tuvo que sustituir el tradicional piso de madera por la clásica piedra de Santo Tomás. Por esa razón, una sutil humedad se percibe al interesar a la iglesia y un tono oscuro se asoma por encima del piso.

Cada templo tiene su voz particular y Tlaxco no es la excepción. El sonido de su campana anuncia el paso del tiempo con un repique que muchos consideran celeste, pues es mucho más agudo que el de la mayoría de iglesias aledañas. Y, también como un distintivo cronológico, cabe señalar que su reloj proviene de Alemania, no de Puebla como ocurre con la mayoría.

Las bancas y el vitral de madera fueron los últimos elementos que recibió este templo con el fervor de su gente, los cuales fueron elaborados por Honorio Espinoza, artesano de la madera oriundo de Tlaxco. Cabe añadir que la última restauración del complejo fue hace 12 años.

Dentro de las leyendas que envuelven al mágico lugar está la de los túneles secretos. Se dice que existen pasadizos del atrio con salida al zócalo y a otros puntos del pueblo. Estos tenían la función de esconder a los sacerdotes perseguidos durante la Guerra de los Cristeros.

A pesar de distintos proyectos de rescate de estos profundos huecos, aún no se reconocen oficialmente y se encuentran parcialmente cubiertos para evitar accidentes.

SAN AGUSTÍN, PATRONO DEL PUEBLO MÁGICO

Agustín fue un teólogo latino y una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Desarrolló lo que se conoce como teología sistemática, es decir, una explicación de cómo el cristianismo encaja en las visiones del universo, la creación y la relación de la humanidad con Dios.

En antiguos vitrales y frescos de su templo, a San Agustín le presentan acompañado por un niño que, valiéndose de una concha, intenta llenar de agua marina un agujero hecho en la arena de la playa. La historia dice que San Agustín encontró al pequeño mientras paseaba junto al mar intentando comprender el misterio de la Trinidad y que, cuando trató sonriente de hacerle ver la inutilidad de sus afanes, el niño repuso: “No ha de ser más difícil llenar de agua este agujero que desentrañar el misterio que bulle en tu cabeza”.

Por otro lado, el patrono del Pueblo Mágico aparece retratado en lo alto de la cúpula junto a San Ambrosio, San Gregorio Magno y San Jerónimo, considerados padres de la Iglesia occidental.

En compañía del santo patrono reposa la figura de Bartolomé Carrasco Briseño, arzobispo tlaxquense que sirvió a las Diócesis de Huejutla en Hidalgo, la Diócesis de Tapachula en Chiapas y la Arquidiócesis de Antequera en Oaxaca.

La parroquia de San Agustín de Hipona se alza majestuosa en el corazón del municipio de Tlaxco. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

A pesar de los desafíos del tiempo y las inclemencias del clima, la iglesia de San Agustín se mantiene como un faro de identidad y orgullo para los habitantes de Tlaxco y para todos aquellos que la visitan. Pero este monumento no solo atrae a los turistas por su belleza estética y su valor histórico, sino que también se perfila como un centro vital para la vida religiosa y comunitaria de Tlaxco. La celebración anual de San Agustín, cada 28 de agosto, es un recordatorio de la fe y la tradición que aún laten en el corazón de este pueblo mágico.

* Con información de Germán González Grant y Luis Nava.