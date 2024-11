Violencia en Atotonilco, Ixtacuixtla, afecta clases: paterfamilias temen enviar a sus hijos a la escuela

Las clases en las escuelas ubicadas en Atotonilco, Ixtacuixtla, han sido afectadas por los actos de violencia que prevalecen desde el pasado sábado, situación que provocó temor entre padres de familia para enviar a los estudiantes a las instituciones educativas.

Los tutores solicitaron a los directivos de un preescolar, primaria, secundaria y un plantel de nivel medio superior suspender las actividades educativas por una semana e implementar clases en línea, como una medida de protección a la integridad de la comunidad estudiantil.

No obstante, la petición fue rechazada por la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) y las clases continuarán con normalidad, pero los tutores determinarán si envían o no a sus hijos.

De acuerdo con pobladores, el temor se debe a que el nueve de noviembre fue registrado un ataque con armas de fuego a un padre y su hijo que viajaban en un automóvil particular sobre calles de Atotonilco, horas después el progenitor falleció en el hospital y presuntamente se dedicaba al huachicol (extracción ilegal de combustible).

El incidente generó miedo e incertidumbre entre los ciudadanos de la zona, ante la posibilidad de un nuevo ataque, pues el hijo del ahora fallecido permanece grave en el hospital y desconocen las acciones que tomarán los implicados en el incidente violento.

Ante dicha situación, los tutores sostuvieron reuniones el 11 de noviembre en las instituciones educativas para llegar a un acuerdo sobre las acciones que emprenderían para salvaguardar la integridad física de los estudiantes.

Las escuelas en alerta son tres: una primaria en turno vespertino y matutino, un preescolar y una secundaria, que son las que atiende la Sepe-Uset; así que también se sumó un plantel de preparatoria.

Por lo tanto, los centros educativos implicados son: Escuela Primaria José María Morelos y Pavón del turno matutino y Escuela Primaria Escudo Nacional turno vespertino (ambas ubicadas en las mismas instalaciones educativas), preescolar Rosario Castellanos y la Secundaria General Domingo Arenas. Así como el plantel 12 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte).

TUTORES INFORMARON RECHAZO A SUSPENSIÓN DE CLASES

Ante el rechazo de la petición de suspender clases, el Comité de padres de familia de la Secundaria General Domingo Arenas emitió un comunicado para informar que plantearon los riesgos sobre la seguridad de los alumnos, así que el Comité de Padres de Familia, en representación de todos los tutores, solicitaron la suspensión de clases durante una semana, pero la petición no fue autorizada al argumentar que sería un desfalco a la educación de los matriculados.

No obstante comentaron que llegaron al acuerdo de que los padres de familia que deseen enviar a sus hijos a la escuela será bajo su propio riesgo, quienes decidan no enviar a los menores a las instituciones educativas no habrá afectaciones en las calificaciones y tampoco les causará falta.

Otra institución educativa que compartió un comunicado entre los padres de familia fue el plantel 12 Atotonilco del Cecyte, donde informaron que para resguardar la integridad de la comunidad escolar impartirían las actividades académicas en línea los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre.

En el documento solicitaron que los escolares cumplieran con las actividades que los docentes de cada asignatura les determinarán mediante las diversas plataformas para generar evidencia correspondiente y ser evaluados.

El Cecyte informó que las clases se desarrollarán de manera normal al garantizar el acceso a la educación de toda la comunidad estudiantil, por lo que las actividades educativas serán presenciales en todos los planteles. Por lo tanto, administrativos y docentes trabajarán de manera habitual, pero será determinación de los padres de familia que sus hijos acudan o no a clases.

SEPE GARANTIZA DERECHO A LA EDUCACIÓN

A su vez, las autoridades de la Sepe-Uset puntualizaron que las clases se mantendrán normales en las tres instituciones educativas que atienden en la comunidad de Atotonilco, en Ixtacuixtla, las cuales son un preescolar, una primaria en ambos turnos y una secundaria.

En un breve comunicado, compartieron que el gobierno estatal garantiza el acceso a la educación de toda la comunidad estudiantil de educación básica, por lo que las clases se impartirán de manera normal en todos los planteles de Atotonilco.