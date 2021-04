Virtual, festejo a la Santa Cruz

Por segundo año consecutivo, la tradicional celebración a la Santa Cruz será de manera virtual el próximo tres de mayo en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, debido a la actual pandemia de Covid-19 que tiene al estado en semáforo amarillo, anunció el párroco Donato Zempoalteca Briones.

Empero, dijo que las peregrinaciones encontrarán la puerta de la parroquia abierta y también habrá confirmaciones.

“No hay que tener miedo, hay que ser responsables”, expresó el párroco en referencia a obedecer todos los protocolos de prevención para evitar la propagación del virus.

Además detalló que es una oportunidad para recordar que todos los signos de la liturgia tienen la finalidad que es el Señor quien invita a caminar con Él; “nos dice la palabra de Dios, ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo para mayor gloria de Dios”.

Asimismo, puntualizó que quizá no haya cohetes o tamborazos, “pero el Señor siempre nos estará invitando para hacer ese caminar, a seguir ese ejemplo, el Señor nos dice claramente que el que quiera venir conmigo, que tome su cruz y que me siga, la cruz no es digno de tormento, sino de generosidad”.

Reiteró que la celebración a la Santa Cruz será de manera virtual a las 12:00 horas del día tres de mayo, un día antes se llevarán a cabo las confirmaciones con asistencia de las personas que recibirán el sacramento, papás y padrinos.

“Es una oportunidad para hacernos responsables, es una fiesta en nuestro interior, sobre todo acercarnos a Dios como acción de gracias, no por miedo; lamentablemente hoy por hoy esto se presta para fomentar el miedo, decimos nosotros los del pueblo, Dios castiga sin palo y sin cuarta”, expuso el sacerdote.

Finalizó que el pueblo de Santa Cruz Tlaxcala ha dado un magnífico ejemplo de responsabilidad y descubrió la manifestación de Dios a través de la comunidad.

Esta pandemia es una situación tensa, pero si veo que están angustiados, me da la oportunidad de servir y en eso es Dios que se manifiesta a través de ti, y a mí me da la oportunidad de descubrir a través de tu bondad, la bondad de Dios

Donato Zempoalteca Briones / Párroco de Santa Cruz Tlaxcala

