Visten a policías de Chiautempan con uniformes de Amozoc, Puebla

Ante la falta de dotación de uniformes por el gobierno de Chiautempan que preside Gustavo Jiménez Romero, elementos de la Dirección de Seguridad Pública son vestidos con gorras, camisolas y pantalones provenientes de la administración municipal de Amozoc, Puebla.

En reunión con integrantes del Cabildo, el director de Seguridad Pública y Vialidad, Jesús Herrera Moreno, presentó los uniformes que le han “regalado unos amigos” para poder vestir a los elementos de la policía municipal a su cargo, de los cuales han tenido que retirarles el número de identificación con deshiladores, que corresponden al municipio de la vecina entidad poblana.

Eso es lo que tenemos y así quería venir con todo respeto, porque es fácil pedir y exigir, pero qué nos han dado, tenemos fallas, claro, no somos perfectos y aquí estamos todos los responsables de la seguridad pública, apuntó el funcionario en la reunión en la que le recriminaron un considerable aumento en la inseguridad.

Herrera Moreno afirmó que no tiene nada que esconder y expresó ante el presidente municipal, Gustavo Jiménez Romero, que si querían una disculpa porque en ocasiones han fallado, aseguró que “no fue por dolo”.

El director de Seguridad solicitó apoyo a las autoridades municipales para cumplir con su función, al considerar que las deficiencias de la corporación se deben a la falta de equipamiento.

Durante la plenaria los integrantes del cabildo dijeron no conocer de las carencias de la corporación policial, debido a que es la primera ocasión que lo hacen evidente, al grado de señalar que no sabían que solo cuentan con una patrulla para atender las necesidades en seguridad de las comunidades de Texcacoac, Xaxala y Reforma.

Evidenciaron la insuficiencia de patrullas, pues solo cuentan con seis unidades para 15 localidades, por lo que fue criticada la actuación de Jiménez Romero de destinar recursos para otros proyectos y no para temas prioritarios del municipio.

El alcalde fue criticado por no atender las necesidades de la corporación policial y tratar de culpar a los miembros del Cabildo, cuando en ocasiones anteriores se ha impuesto con el argumento de “yo decido y yo lo hago porque yo soy el presidente”.

El regidor Adrián Gutiérrez de Casa planteó que no existe una estrategia clara en materia de seguridad pública e instó al responsable de esta área a entablar acciones que se puedan ejecutar, a pesar de las carencias que registran.

Una vez que fueron evidenciadas las carencias de la corporación de seguridad municipal, los integrantes del Cabildo exigieron una explicación al presidente municipal y a la Tesorería para conocer dónde están los recursos que aprobaron en el presupuesto 2023 que serían destinados para equipamiento y armamento.

Para qué queremos calles pavimentadas cuando tenemos una seguridad de lo peor, que ya no estamos seguros de salir a las calles, que no nos sentimos seguros en nuestro propio municipio, que desde hace más de 30 años la violencia no había estado tan alta como en esta administración, externó a su vez la regidora Arely Tolteca Barbosa.

EXIGE CABILDO CLARIFICAR RECURSOS

Para el actual ejercicio fiscal, el Cabildo aprobó recursos para la adquisición de seguros de vida de 141 elementos de seguridad, por lo que los integrantes pidieron que sea clarificado si la inversión realmente será destinada para esta partida.

Además, si cuentan con la infraestructura que ha sido reportada de manera oficial, pues la administración encabezada por Gustavo Jiménez Romero sostiene que están habilitadas 24 patrullas y un millón 200 mil pesos para su manutención; sin embargo, la autoridad policial solo reporta seis unidades funcionales y algunas han sido “rescatadas” de talleres mecánicos.

También establecen que el municipio tiene nueve motocicletas y 100 mil pesos para manutención y tres millones 300 mil pesos etiquetados para gasolina.

Jesús Herrera Moreno comentó que carecen del armamento necesario, debido al incumplimiento de la administración municipal de un pago de un millón 500 mil pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional para la dotación de armas.

6 patrullas tiene la Dirección de Seguridad de Chiautempan cuenta para atender a 15 comunidades, aunque el ayuntamiento ha informado oficialmente que cuentan con 24 unidades.

