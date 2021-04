Volveré a abrazar a mis nietas, dijo doña Cecilia tras recibir vacuna 

Un año sin ver a su familia causó gran impacto en Cecilia Valerdi, vecina de San Diego Metepec, municipio de Tlaxcala, pero recibir la vacuna CanSino contra Covid-19 le dará más seguridad para volver a abrazar a sus cuatro nietas.

Dijo que durante los últimos 12 meses, las plataformas digitales fueron el único medio para tener contacto con sus nietas Ximena de cinco años de edad, Aline de cuatro años, Fernanda de tres años y la bebé Alexa de un año de edad, quienes viven en Tijuana y la Ciudad de México, respectivamente.

Precisó que como adulto mayor, una de sus prioridades es convivir y abrazar a sus nietas, quienes son motivo de alegría, de ahí que se siente contenta porque, al recibir el biológico de una dosis, podrá ver pronto a las niñas.

Este miércoles, Cecilia acudió al Centro Expositor en la ciudad de Tlaxcala para recibir el fármaco, al lugar arribó a las seis de la mañana acompañada de su hija y, poco después de las 8:00 horas, fue inoculada.

No obstante, lamentó que su arribo al lugar fue complicado, pues al movilizarse en silla de ruedas no pudo ingresar con automóvil para estar más cercana de la entrada.

“Los policías no me permitieron. Es difícil trasladarme, incluso por no contar con infraestructura adecuada se ponchó una llanta de la silla, espero que no se dañe”.

Recordó que la semana pasada le correspondía la vacuna el sábado debido a que su apellido es Valerdi, pero al agotarse las dosis tuvo que esperar a este 31 de marzo.

“Fue un gran impacto enterarme que se acabaron las vacunas, creí que ya no alcanzaría dosis, pero afortunadamente aplicaron una jornada más”.

Tras recibir la CanSino dijo sentirse bien, aunque estaba somnolienta, pero fue porque no durmió bien por estar con la preocupación de llegar temprano al punto de inoculación.

Por lo tanto, dijo que tendrá mayor seguridad para salir y aunque la mayoría del tiempo la ha pasado confinada en su domicilio, le hace falta ver lugares distintos.

No obstante, precisó que continuará con las medidas de higiene y los cuidados mientras no termine la pandemia por Covid-19.

