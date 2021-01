Ya son cinco años sin Karla Romero, sus padres la recuerdan en silencio

Han pasado cinco años y de Karla Romero Tezmol nada se sabe.

El 13 de enero de 2016 la menor de 11 años de edad salió de su casa rumbo a la primaria, en el barrio El Cristo de San Pablo del Monte, pero casi al llegar fue sustraída por sujetos desconocidos que la obligaron a subirse a un vehículo. Desde ese día y hasta hoy su paradero es un misterio.

El caso de Karla, quien este 2021 cumpliría 16 años, es el más emblemático de desaparición forzada en la entidad tlaxcalteca y uno de los más sonados en el país.

¿#DóndeEstáKarla? Es la pregunta que después de cinco años sigue sin ser respondida /Cortesía Olga Tezmol

Las evidentes violaciones a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en aquel entonces dirigida por Alicia Fragoso Sánchez, concluyeron con una recomendación en enero de 2019 al Gobierno del Estado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

LA RECUERDAN EN SILENCIO

Cansada de implorar justicia a las autoridades para encontrar a su hija, Olga Tezmol publicó en redes sociales que este año recuerda a “Karlita” en silencio.

Las incesantes protestas, los pronunciamientos de activistas, las recomendaciones de organismos de defensa de los derechos humanos y la presión social no han servido de nada, pues la interrogante ¿#DóndeEstáKarla? Sigue sin ser resuelta.

“Hoy he dejado de gritar justicia, como lo hacen muchas mamás, porque sé que mientras el hombre gobierne no habrá justicia… pero eso no significa que dejaremos de buscarte, tu papá y yo lo seguiremos haciendo”.

“En casa todos te esperamos, él extraña esas pláticas que tenían y ella, a ella (su hermana menor) la dejaste muy pequeña, solo tenía 9 meses, ahora ella quiere conocerte y tu papá y yo queremos abrazarte. Que Dios te bendiga hasta donde estés y te ayude a regresar a casa mi niña”, difundió Olga Tezmol en su perfil de Facebook.

Aunque la madre de Karla Romero afirma que cada día son menos los que ayudan a compartir la imagen del rostro con las señas particulares de su hija, no se da por vencida y seguirá buscándola.

“Hoy te recordamos así mi niña, en silencio y pidiendo siempre a Jehová Dios por ti, por tu regreso”.

EL CASO EVIDENCIÓ INEFICIENCIA

Desde el momento de la desaparición, la familia de Karla Romero recibió la solidaridad de la ciudadanía tlaxcalteca por alzar la voz y evidenciar las negligencias presentadas en el caso de su hija.

Su testimonio no solo expuso la ineficiencia de la PGJE para atender la desaparición forzada, sino que desnudó a Tlaxcala como una entidad en la que niñas son enganchadas mediante promesas de amor para luego ser explotadas como mercancía, abusadas sexualmente y en algunos casos asesinadas.

EMITE CNDH RECOMENDACIÓN

La CNDH emitió el 6 de enero de 2019 una recomendación al Gobierno de Tlaxcala por la violación de los derechos humanos de Karla Romero e instruyó a las autoridades a que continúen con la búsqueda de la menor de edad.

Una de las primeras inconsistencias detectadas por el organismo autónomo es que la PGJE prohibió a los padres de Karla Romero que difundieran su imagen e incluso retrasaron la emisión de la Alerta Amber.

La CNDH constató que la Alerta Amber, a nivel nacional, se activó 22 días después de la desaparición, pues se dio aviso a la coordinación hasta el 4 de febrero de 2016.

En tanto, la PGJE “indebida y tardíamente” –dice la recomendación- emitió una “Pre-Alerta Amber” tres días después de que fue presentada la denuncia de los padres.

Al tener conocimiento de la recomendación, el Gobierno de Tlaxcala informó mediante un comunicado que respondería a las recomendaciones para “esclarecer los hechos”.

En aquel entonces, la Procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, afirmó en una declaración: “no encuentro delito qué perseguir”, mientras que la jefa de la Unidad de Desarrollo Profesional y Servicio Civil de Carrera, Anel Miryam Quiroz Zecua, decidió no activar la “Pre-Alerta Amber” hasta 121 horas después.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en México desaparece alguien cada 90 minutos.

INCONSISTENCIA

Una de las primeras inconsistencias detectadas por la CNDH es que la PGJE prohibió a los padres de Karla Romero que difundieran su imagen e incluso retrasaron la emisión de la Alerta Amber.

Karla Romero representa la única averiguación previa por Desaparición Forzada en Tlaxcala.

Hoy he dejado de gritar justicia, como lo hacen muchas mamás, porque sé que mientras el hombre gobierne no habrá justicia

Olga Tezmol

