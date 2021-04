Zacatelco, con más casos de Covid-19

Zacatelco se mantiene como el quinto municipio en la entidad con más contagios de la Covid-19.

Municipios Demandan suspender bailes en Zacatelco

A más de un año de la aparición de esta cepa, la comuna del sur del estado alcanza, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud del Estado (Sesa), 794 positivos.

Este poblado, a pesar de que no es el más grande de la región, por su dinámica poblacional tiene la cifra más alta de contagios del nuevo coronavirus.

Tlaxcala, el quinto con más incendios forestales | De acuerdo con la @CONAFOR la superficie afectada ha sido de dos mil 173 hectáreas...https://t.co/hIYZU5Kuvk#IncendiosForestales — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 15, 2021

Durante la pandemia se ha detectado que muchas familias no han guardado las medidas preventivas, marcadas por las diferentes esferas gubernamentales, al no portar cubrebocas ni hacer uso de gel antibacterial en sus visitas a centros comerciales.

Del sur del estado siguen a Zacatelco, San Pablo del Monte con 480 positivos, Papalotla con 372, Teolocholco con 282, Tepeyanco con 216, Xicohtzinco con 185 y Tenancingo con 130.

Cultura En Zacatelco inauguran “Raíces de una Artista Tlaxcalteca”

Según Sesa, las comunas con menor número de positivos de Covid-19 son Mazatecochco con 39 y Quilehtla con 33.

Esta región ha reportado un alto índice de movilidad de personas en actos políticos, por lo que no se descarta que suba el número de contagios, refirió el médico Alberto Flores, quien añadió que hay muchos pacientes que no se reportan a nosocomios públicos y son atenidos en sus hogares, por lo que sus casos no están registrados en cifras oficiales.

Señaló que por lo complicado de la salud, hay médicos que cobran entre 15 mil hasta 75 mil pesos por aplicar el tratamiento que recupere la salud de los afectados.

Recomiendan tomar precauciones en viaducto San pablo-Apetatitlán del 19 al 22 de abril | Se sugiere a las empresas de transporte público y población en general tomar vías alternas y atender las indicaciones de seguridad de las autoridades...https://t.co/XIVOKC5fjW#Municipios — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 15, 2021

No dejes de leer:

Policiaca Balean a un sujeto tras riña en baile de Zacatelco

Municipios Aplican vacuna contra la Covid en Zacatelco