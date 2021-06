Zacatelco participará en macro simulacro

El ayuntamiento de Zacatelco, a través del área de Protección Civil, será participe del Primer Macrosimulacro convocado por la Coordinación Nacional y Estatal de Protección Civil, este lunes 21 de junio.

Al respecto, Óscar Garzón Cebada, coordinador municipal de Protección Civil, informó que en punto de las 11:30 horas, sonará una alarma en el primer cuadro de la comuna para que los ciudadanos que se encuentren al interior de algún inmueble salgan del mismo y se ubiquen en algún punto de control, siguiendo las reglas universales de no corro, no grito y no empujo.

Las acciones tienen el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante alguna eventualidad.

Por lo anterior, las autoridades municipales piden a la población que participará en esta iniciativa, mantener los protocolos sanitarios, como la sana distancia y el uso permanente de cubrebocas, esto para evitar algún tipo de contagio por Covid-19.

