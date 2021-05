Músculo campesino se suma a Lorena Cuéllar

Miles de campesinos y ejidatarios de la región oriente de la entidad atestiguaron la firma de la “Agenda por el Campo Tlaxcalteca” que hizo este 22 de mayo Lorena Cuéllar Cisneros, candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Desde Huamantla, la abanderada de Morena, PT, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Nueva Alianza Tlaxcala sostuvo que ella y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, serán aliados de los trabajadores de la tierra en la entidad.

Ante labriegos y sus familias reunidos en el Ejido de San Luis, la abanderada aliancista que encabeza las preferencias electorales en la entidad hizo diversos compromisos para rescatar y potenciar la actividad agrícola del Estado, mediante apoyos y programas que no les sean condicionados ni otorgados a cuentagotas.

“Como autoridades y servidores públicos les vamos a cumplir. No mentir, no robar y no traicionar serán la constante de mi Gobierno, porque voy a ser una Gobernadora transparente, honesta y que va a trabajar con su pueblo, no va a estar detrás de un escritorio y ustedes serán mis asesores”, afirmó ante el espontáneo aplauso de sus seguidores.

Cuéllar Cisneros se comprometió a que a lo largo de su administración se va a invertir más en empleo temporal para que los productores tengan mejores oportunidades de sembrar su propia tierra y tener seguridad alimentaria.

Asimismo, ofreció a reactivar los seguros del campo y a ampliar el programa federal Sembrando Vida; se invertirá en semillas mejoradas, fertilizantes, en el sistema de riesgo y en preservar los pozos de agua y, particularmente, limpiar de raíz la corrupción de las dependencias del sector.

La abanderada morenista igualmente hizo alusión al proyecto de impulsar la construcción de una Central de Abastos, donde los agricultores y ganaderos puedan colocar sus productos; la dotación de créditos blandos para campesinos; así como la creación de la Casa del Migrante Tlaxcalteca en Estados Unidos de Norteamérica, para ayudar a los connacionales a agilizar diversos trámites.

CUIDEMOS EL VOTO EL 6 DE JUNIO

Lorena Cuéllar Cisneros también llamó a los campesinos a estar organizados rumbo al 6 de junio para cuidar los votos en favor de la Cuarta Transformación, así como a no dejarse engañar con una despensa o mil pesos que –se ha corroborado- a la larga resultan más caros.

“Para lograr todo eso necesitamos cuidar el voto porque los de enfrente están muy preocupados, ya saben que ya se van, por eso están preparando despensas, pero ya no saben ni cómo hacerle para que la gente no salga a votar ese día, van a tratar de intimidar a los coordinadores que no se movilicen, pero el pueblo organizado hoy tiene que llamar al pueblo para que el 6 de junio sea una gran fiesta”, advirtió.

En el enorme respaldo recibido por Lorena Cuéllar estuvieron Refugio Báez González, Comisariado del Ejido de San Luis Huamantla; María Niebes Ilaria Ángel Larios, ejidataria y tesorera del Ejido de Ixtenco; José Vega Jiménez, Presidente de las Asociaciones Ganaderas del Estado de Tlaxcala; Salvador Domínguez Sánchez, exdiputado federal por Tlaxcala y exdelegado de Conagua y Sagarpa; así como Alejandro Aguilar López, candidato a Diputado Federal por el Distrito 01 y Miguel Ángel Caballero Yonca, candidato a diputado local del Distrito 10.

Con un evento multitudinario, miles de campesinos y líderes ejidales le refrendaron su apoyo a Lorena Cuéllar Cisneros.

