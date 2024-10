Nancy Muñiz se enfrentó al cáncer en dos ocasiones: la primera con su hija por un osteosarcoma y la segunda vez combatió el cáncer de mama

La señora Nancy Muñiz Nava se enfrentó en dos ocasiones al cáncer, la primera vez lo hizo al lado de su pequeña hija en 2011, cuando le fue diagnosticado a la menor un osteosarcoma en una pierna; la segunda fue en 2021, momento en el que a ella le diagnosticaron cáncer de mama.

A la batalla contra ese padecimiento se sumó una pelea legal por un terreno (de más de 100 metros) donde está su hogar y que un juez ordenó ceder a favor de una persona y que, a decir de la señora Nancy, ese fue el origen del cáncer de mama que todavía enfrenta.

Y a pesar de las complicaciones que ella y su familia han enfrentado desde hace más de 10 años, doña Nancy, quien actualmente tiene 48 años de edad, se muestra fuerte ante al cáncer porque sabe que, si no es monitoreada, en cualquier momento puede reaparecer.

De esa enfermedad que afectó en dos ocasiones a su familia aprendió que lo importante es detectarla a tiempo, antes de que se haga una metástasis en el organismo de las personas.

“El problema de esta enfermedad es que en un inicio no duele, uno está como si nada, no hay ni molestias, en lo único que te puedes dar cuenta es que hay un bulto: es el tumor que ya te está avisando, pero no porque no duela quiere decir que así siempre vamos a estar, va a llegar un momento en el que se va a hacer más fuerte y se nos va a complicar, por eso es importante ir a tiempo”, dijo.

EL CÁNCER DE SU HIJA

Con motivo del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, que es conmemorado cada 19 de octubre, la originaria de Chiautempan compartió que en 2011 su hija de 10 años de edad enfermó de cáncer de huesos a la altura de la rodilla, y después de varias quimioterapias sufrió la amputación de su pierna, pues pese a la labor médica fue imposible salvar su extremidad.

Estuvimos en el Hospital Infantil de Tlaxcala hasta que cumplió 18 años y también ingresamos al Hospital Shriners para Niños, en la Ciudad de México, en donde le dieron una prótesis y, al mismo tiempo, continuidad a su enfermedad; también fue dada de alta al cumplir la mayoría de edad, comentó.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la señora Nancy indicó que tras derrotar al cáncer, la ahora joven continuó con sus estudios y en la actualidad está por culminar una carrera profesional.

UNA DÉCADA DESPUÉS LLEGA EL CÁNCER DE MAMA

Aproximadamente una década después, un problema legal, que derivó en la pérdida de aproximadamente 150 metros de su propiedad, fue lo que desencadenó el cáncer de mama, sostiene doña Nancy.

“Un día sentí el tumor y no quise hacer caso, pensé que primero tenía que resolver el problema legal y la demanda, hasta que un día nuevamente me toqué y me espanté porque pensé que ya no podía hacer más”, expresó.

Añadió que se hizo una mastografía, cuyos resultados la colocaron como sospechosa de la enfermedad; al mes, personal de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama le llamó vía telefónica para solicitarle someterse a un ultrasonido que amplió más los temores al cáncer.

Contó que le solicitaron con urgencia hacerse una biopsia, la cual confirmó que padecía cáncer en uno de sus senos. Es entonces cuando es enviada al Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en la Ciudad de México para combatirlo.

“En el lapso de un mes me preparé y me dije: 'Voy a poner todo lo que está de mi parte, no me voy a dejar vencer, yo tengo que luchar, pero no va a quedar en mí, si pasa otra cosa no queden en mí'”, compartió.

Contó que inició su tratamiento en el INCan donde nuevamente le practicaron estudios. Como parte de su proceso fue sometida a cirugía para retirarle el tumor y recibió quimioterapias. Actualmente se encuentra en quimioterapia de mantenimiento y está próxima a recibir 20 radiaciones, por lo que, aproximadamente, un año más seguirá en observación.

Si me enfermé del cáncer fue por tanta presión, tantos problemas de no saber por dónde salir. Esto también es un llamado a los jueces, porque no les cuesta nada hacer bien su trabajo, reclamó.

Aunque dijo que respondió bien al tratamiento y que ya no siente los síntomas secundarios, como las náuseas, vómitos o pérdida del cabello, recordó que en el transcurso de su proceso contra la enfermedad las llamadas “quimioterapias rojas” sí le causaron molestias y que incluso tuvo que someterse a un procedimiento para elevar sus defensas.

“Durante las consultas me han dicho que he respondido bien al tratamiento, que el primer año es el más delicado porque puede haber una recaída, pero que es menor conforme va pasando el tiempo. En este momento he estado bien, he respondido bien... mi esposo, mis hijos y mi mamá me han apoyado, eso es lo que me ha ayudado para poder sobreponerme y seguir”, expresó.

NANCY: UN PROBLEMA LEGAL DESENCADENÓ EL CÁNCER

Doña Nancy considera que un problema legal fue uno de los factores que influyeron para que ella desarrollara cáncer de mama, al argumentar que las presiones y las problemáticas surgidas influyeron en su estado de salud.

Recordó que en 2018 a su esposo lo demandaron para que cediera aproximadamente 150 metros cuadrados de una propiedad que compró en 1997, con el argumento de que él se lo había apropiado de forma irregular.

Sin embargo, aclaró que la demanda era de una persona que en 2007 recibió, como regalo, un predio contiguo al de ellos, y que a pesar de que demostraron con documentos que el terreno que peleaba la otra parte era suyo, el juez resolvió en su contra y perdieron el terreno en disputa.

Comentó que en acato a la ejecución de la sentencia, ella, sus hijos y su esposo fueron desalojados de la propiedad, que incluye una parte de su casa y locales comerciales donde tenían una lonchería.

Señaló que vivir amontonados, perder varios de sus muebles y artículos personales por dejarlos en la intemperie y pasar diversas complicaciones económicas ocasionaron que sus hijos pusieran una pausa a sus estudios. Esa es otra lucha que la señora Nancy y su familia enfrentan, y a la que atribuyen el origen de su enfermedad.