"Naturalizan" la trata de personas en la entidad: Salvador Guerrero

En Tlaxcala la trata de personas no es un tema ajeno. La entidad es tomada como referencia en los estudios y estadísticas de distintos organismos. No obstante, existe un subregistro de los casos, pues la población no reporta a las víctimas debido a que este delito se ha “naturalizado”.

Así lo dio a conocer Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante la presentación del informe “La trata de personas en México. Enero-junio 2021”.

Explicó que existe un subregistro del fenómeno en todo el país, pero es especialmente dramático en Puebla, Tlaxcala, probablemente en Veracruz y una parte del Estado de México.

Dijo que hay conocimiento de que la propia familia consanguínea, como la abuela, madre de familia o tía, pueden estar eventualmente vinculadas a la trata, de ahí que son mujeres que han naturalizado una práctica y la aceptan en sus entornos.

