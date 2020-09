Niega senadora Minerva Hernández tener vínculos con la corrupción

Por medio de un comunicado, la senadora tlaxcalteca Minerva Hernández Ramos precisó que son falsos los dichos de un comentarista de noticias, en el cual involucra su nombre y pone en tela de juicio su honorabilidad política y prestigio.

"Niego rotundamente cualquier vínculo con los personajes que se me intenta involucrar, como parte de una supuesta red de corrupción.

Toda mi vida política me he conducido con absoluta transparencia, no tengo nada que temer, ni mucho menos nada que deber a la justicia", precisa.

Agrega que es claro que cuando no existen elementos o pruebas de actos indebidos cometidos durante su carrera política, se intenten fabricar hechos.

Señaló que no es la primera vez que el partido en el gobierno utiliza este tipo de artimañas para intentar detener a la oposición.

"No tengo nada que ocultar a las y los tlaxcaltecas, pues toda mi vida la he forjado a base de esfuerzo y trabajo honesto.

Soy una política convencida de que la única forma de avanzar es consolidando un Estado de Derecho robusto, que dé certeza de justicia a nuestra nación.

Por eso estoy a favor de que se investiguen todos los casos de presunta corrupción, y pasar así de los dichos mediáticos a las acciones jurídicas.

Hernández Ramos se dijo sabedora de que en política se acostumbra a crear historias fantásticas, cuando a quien se intenta atacar se ha conducido por el camino de la honradez y la legalidad.

Y agregó que mucho abonaría a la democracia, dejar de lado las noticias falsas, cuya única apuesta es a la creación de la posverdad, esa verdad construida con mentiras.

