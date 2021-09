Niña originaria de Tlaxcala gana amparo para ser vacunada

Bárbara N., de 12 años de edad es la primera estudiante menor de edad en ganar un juicio de amparo en Tlaxcala para poder recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19, con lo que suma a los ya presentados y ganados por otros menores en distintos estados de la República.

A través del incidente de suspensión 692/2021-H promovido ante el Poder Judicial de la Federación por Noelia Peña Islas, madre de la menor, del que El Sol de Tlaxcala posee una copia, el Juzgado Segundo de Distrito concedió la

suspensión provisional para que las autoridades sanitarias responsables, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para aplicar la vacuna a la menor.

Además, mandata que la aplicación deberá ser en la fecha más próxima conforme al calendario de vacunación que corresponda al estado o a la demarcación que la promovente del amparo elija en función de la disponibilidad de la vacuna.

En este sentido, Noelia Alonso Peña, madre de la menor, explicó que este es el primer caso que se da en la entidad de manera positiva, pues existen otros 50 que también lo están buscando porque ella los representa.

Argumentó que la principal causa para solicitar el antígeno fue que el mayor de sus hijos, de nombre Iván N., de 16 años, padece de insuficiencia renal crónica tipo dos, de ahí que buscó la dosis para ambos, pero solo aceptaron la de Bárbara, que no padece ninguna comorbilidad, pero que con esta aplicación buscan cuidar la salud de Iván.

Recordó que fue el pasado 17 de agosto que, a través de un asesor jurídico del Poder Judicial de la Federación, cargaron la demanda que abarcaba a 51 menores, entre ellos su hija, pero debido a que ella firmó electrónicamente como representante solo tomaron el correspondiente a ella, pues el de su hijo debía ser promovido en Puebla, al estudiar en la vecina entidad.

Sin embargo, lamentó que al buscar una respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la dependencia le indicó que los menores no están en riesgo ya que tienen la posibilidad de elegir si toman clase en línea o no.

Asimismo, reveló que al acudir al Gobierno del Estado, le respondieron que no son una autoridad de salud y no está en sus manos autorizar la vacuna, de ahí que asistió a la Secretaría de Bienestar (encargada de la vacunación), instancia que les señaló que el gobierno estatal forma parte de las autoridades implícitas en la aplicación de la vacuna y aquí en el estado debe y puede autorizar la inoculación.

La madre sostuvo que esperan que el estado cuente con dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para poder acudir a solicitar el biológico, porque queremos que siente jurisprudencia para los otros 50 estudiantes que están solicitando esto; sé que no están programadas vacunas Pfizer para Tlaxcala y no quiero adelantarme y seguir el camino de que me den respuestas, a pesar de que el juez dice que pueden ser aplicadas en el momento que haya vacunas.

Bárbara N, hasta el momento, de 51 menores de edad, es la única infante tlaxcalteca que le fue aprobada la vacuna Pfizer / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Por lo anterior, la madre exigió a las autoridades que se responsabilicen de lo que dictó el juez, pero que también el Poder Judicial se deslinde de algunos argumentos del gobierno al ser poderes autónomos y que tomen las decisiones como las debe tomar, pues no se trata de un asunto mediático y tampoco detrás de los padres hay algún gobierno ni nada.

ES APTA PARA LA VACUNA

Al ser cuestionada de las posibles consecuencias que podría traerle a la menor el aplicarle la dosis, manifestó que la resolución subraya que la niña debe ser valorada por los servicios de salud correspondientes para emitir un dictamen.

Empero, sentenció que la pediatra que la atiende le practicó una revisión, además de haber leído con ella muchos artículos de la Asociación Española de Pediatría y de otras instituciones del mundo de las posibles implicaciones, de ahí que le practicaron estudios generales para ver su salud y existe una carta de la doctora de que la niña es candidata para la aplicación.

Si es que nos dicen que no, deberá ser algo muy fundamentado, yo tengo análisis y recomendaciones de la doctora y deberán darme los argumentos válidos y comprobables para decir que no, los papás queremos que siente jurisprudencia para los demás y que no haya intervención del gobierno para decir que hay cosas detrás de esto,ahondó.

QUIERO LA VACUNA PARA REGRESAR A CLASES: BÁRBARA

De seblante serio, Bárbara N. contó a El Sol de Tlaxcala que quiere que le apliquen la vacuna, pues tomar clases en línea y presencial no es lo mismo, ya que siente que podría dar un mejor desempeño si va a clases presenciales.

Asimismo, con la cabeza agachada mientras se frota las manos por la preocupación, aceptó que le preocupa que no pueda llegar a recibir la vacuna, pero más aun que su hermano siendo mayor que ella es más vulnerable y puede complicarse una infección.

Ante este escenario, exhortó a las autoridades a que piensen en los infantes “porque tenemos diferentes formas de aprendizaje y mentalidad, y por lo general a nuestra edad necesitamos interacción con los demás. Tomando clases en línea no me siento muy bien, estoy aprendiendo, pero me encantaría volver a ver a mis compañeros”.

50 demandas de juicio de amparo existen en Tlaxcala para que las autoridades apliquen los biológicos a los menores.

La farmacéutica anunció que su vacuna para menores de 5 a 11 años ya está disponible, pero aun no llega a México.

