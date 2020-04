Niños me enseñan a valorar mi profesión: Teresa Monterosas

El trabajar con niños me ha enseñado a tener fortaleza y a valorar mi profesión, afirmó la enfermera oncóloga, Teresa Monterosas Fuentes.

Prácticamente desde el inicio de operaciones del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), la enfermera especialista ejerce sus conocimientos en favor de los menores.

La integrante del personal de salud del nosocomio afirmó que es satisfactorio que con sus conocimientos profesionales ayude a la rehabilitación de los menores de edad.

Hoy en día, es parte del equipo que suministra las quimioterapias a los pacientes infantiles. Me admira mucho ver que los niños son más resistentes a las quimioterapias que los adultos. Me gusta trabajar con los niños, son carismáticos, he aprendido mucho de ellos, quienes acceden a ser atendidos por la confianza que les transmito.

Teresa compartió que un día normal de trabajo en el HIT comienza con los pacientes que están agendados para su tratamiento de quimioterapia, para luego preparar los equipos, medicamentos y el material que usará para suministrar las dosis prescritas por los doctores.

“Es muy satisfactorio cuando un paciente se va y da las gracias, vienen los pequeños y me abrazan, dan un beso, o llegan llorando porque no quieren que los piquen. Al siguiente día vienen felices, además de que el lugar tiene juegos y eso los entretiene”.

Tras referir que viaja desde la Ciudad de Puebla, dijo que muy temprano comienza a atender a los menores por el número de horas que tarda el proceso.

Depende del tratamiento, tengo que canalizar al paciente, en otros casos pasarlo a sedación, les conecto sus tratamientos, estamos entre tres, cuatro y cinco horas, a veces más. Hasta que se termina la sesión y se retira el paciente. Antes a los padres de familia les proporcionamos la información de los cuidados básicos en casa, sobre alimentación y medidas higiénicas.

Explicó que en los casos de pacientes internados, también le toca llevarle los medicamentos y vigilar el cumplimiento de las indicaciones médicas. “De todo lo que hago con los pacientes realizo un registro, para que al final se registre la productividad del día, el número de pacientes que vinieron. Estoy satisfecha de lo que hago”.

Agregó que hay días en que finalizan las sesiones de quimioterapia a la una de la tarde, con un poco de cansancio, pero dar la atención a los menores la fortalece.

3 horas es el promedio de duración de una quimioterapia, más tiempo de recuperación

45 niños atiende el Hospital Infantil de Tlaxcala, con cáncer y tratamientos de quimioterapia.

