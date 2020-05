No arriesgará SNTE salud de alumnos: Demetrio Rivas

Ante el anuncio que hicieron las autoridades federales con respecto a que aquellos municipios libres de contagios y que no colinden con los que registraron casos de Covid-19 regresarían a clases este 18 de mayo, el secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), Demetrio Rivas Corona, advirtió que no pondrán en peligro la integridad de alumnos ni de docentes.

Local Distribuye SNTE fichas de repaso vía Facebook

En entrevista, el líder sindical dijo que tendrán una reunión con el secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez Ordóñez, para tratar ese y otros temas relevantes para el alumnado y magisterio tlaxcalteca.

Asimismo, aseveró que estarán muy pendientes de las recomendaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también todo dependerá de lo que la institución de salud les indique, “ya que no podemos poner en riesgo la salud de ningún alumno, trabajador de la educación o de toda la sociedad en general”.

Entra Tlaxcala a etapa más crítica



Los detalles en ➡ https://t.co/eqKSKl6asB#COVID19mexico pic.twitter.com/ZiDjb2Ulx8 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 7, 2020

Agregó que están a expensas de cómo se comporte la curva de contagios, la cual está aun en forma ascendente, de ahí que mientras no se tengan recomendaciones muy puntuales y no se generen las condiciones no podrían aventurarse a aceptar o decir en qué fecha pudieran regresar a las aulas”.

EDUCACIÓN A DISTANCIA, UN RETO

Local Nuevamente suspende Comité Nacional Electoral elección de la Sección 31 del SNTE

Por otro lado, reconoció que la educación a distancia representa un gran reto para los docentes, esto debido a que hay familias de escasos recursos que no cuentan con la infraestructura o tecnología al 100 % y eso pone en desventaja muchas cosas.

Sin embargo, sostuvo que los trabajadores de la educación están comprometidos con la tarea, compromiso y responsabilidad con los niños con estas características y, aunque sea complicado y difícil, afortunadamente cuentan con el respaldo de los padres de familia o hermanos de los estudiantes.

Finalmente, enfatizó la importancia de que en estos momentos se mantenga la sana distancia y eso es quedarse en casa, “que la salud sea lo prioritario para hacer frente a esta pandemia”.

Pide Gobierno del Estado proteger a las mamás este 10 de mayo



Más Información aquí ➡ https://t.co/Wc7A3YZaVZ#QuedateEnCasa pic.twitter.com/Y8GXLY3Euh — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 7, 2020

Continúa leyendo:

Local Combina infante el pastoreo con estudios

Local Sin internet, sinnúmero de alumnos tlaxcaltecas