No aumentan hospitalizados por Covid-19: René Lima

“Hasta este momento no ha aumentado el número de pacientes hospitalizados por Covid-19, pues estamos iniciando la temporada crítica, así que no podemos decir que estamos ganando algo, pero lo que sí podemos decir es que no han aumentado lo que esperábamos”, señaló el titular de la Secretaría de Salud en el estado, René Lima Morales.

Ante este escenario, dijo que al momento los contagios se mantienen estables, aunque también en el mundo han descendido, pero eso se debe a que están respetando las medidas sanitarias.

Sin embargo, lamentó que quienes se contagian y llegan a un hospital evolucionan más apresuradamente y su deceso es más rápido, pues regularmente presentan complicaciones secundarias.

A pesar de las condiciones climáticas recientes, el número de personas hospitalizadas en el estado no ha aumentado / Mizpah Zamora

Ante esto, mencionó que si eso pasa implicaría la saturación de los hospitales, de ahí que –nuevamente- exhortó a seguir las recomendaciones, pues actualmente Tlaxcala está en semáforo amarillo y la curva epidemiológica de las últimas dos semanas habla de cierto grado de estabilidad.

Hay otras cuestiones que debemos tomar en cuenta en México, sobre todo en el norte, que ha sido necesario que la Federación los apoye porque se necesita evitar que más personas lleguen al hospital, pues quienes llegan tienen un porcentaje muy grande de fallecer, y las secuelas de los que se recuperan son muy altas y graves, ahondó el funcionario.

Covid-19 afecta a todos los sectores: René Lima



Asimismo, se pronunció por el uso del cubrebocas, lavado de manos y abrigarse bien, aunque para las personas de riesgo las instó a vacunarse contra la influenza y, ante cualquier síntoma, acudir al centro de salud para que inicien el TNR4 o contra la influenza, ya que existen esas opciones.

