“No basta con prepararse, se debe amar a la medicina”, asegura el pediatra y neonatólogo Roberto Tepatzi Carranco

Para ser médico no basta la preparación y actualización, se requiere amar la profesión para ayudar día con día a quien más lo necesite, sostuvo Roberto Tepatzi Carranco, reconocido pediatra y neonatólogo tlaxcalteca.

Local Formará la UNAM neonatólogos en Hospital Infantil de Tlaxcala; abren curso para residentes

En la conmemoración del Día del Médico, que se celebra este 23 de octubre, el especialista dialogó con El Sol de Tlaxcala y compartió su experiencia profesional de más de 15 años.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

El Dr. Tepatzi, como es conocido, actualmente es médico adscrito del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y le corresponde atender a recién nacidos prematuros, con malformaciones cardiacas, intestinales, pulmonares, entre otros padecimientos que requieren de una atención especializada.

Originario de Chiautempan, Roberto Tepatzi enfatizó que la atención a pacientes recién nacidos críticamente enfermos le ha dejado una gran satisfacción profesional y lo inspira a seguir con la actualización de conocimientos mediante cursos de especialización que ha acreditado en el país y en el extranjero.

Local Trasplante de donante vivo evita lista de espera y da una segunda oportunidad de mejorar la calidad de vida, sostiene especialista del IMSS-Bienestar

El especialista enfatizó que se siente orgulloso de desempeñarse como neonatólogo, al encargarse de atender a todos los recién nacidos con problemas al nacer y desarrollar una estrecha cercanía con los padres de familia, quienes son la piedra angular para que los bebés puedan evolucionar positivamente.

Más información: ➡️ Integran el sector salud de Tlaxcala más de dos mil médicos; hoy se conmemora el Día del Médico

Evidentemente tengo una gran satisfacción, poner todos los conocimientos para dar vida; entregar a los papás a un recién nacido con muchos deseos de vivir. La integración familiar con el nuevo bebé, disminuyes el dolor y la angustia que pasaron en el hospital; es grato darles alegría a sus corazones porque un hijo representa, para todos los que somos padres, lo más grandioso que nos da la vida, aseveró Roberto Tepatzi.

EL AGRADECIMIENTO DE LOS PADRES, PALABRAS QUE TENGO PRESENTE

Al atender a pacientes críticamente enfermos que después de semanas y meses son dados de alta, las palabras de agradecimiento que los padres de familia brindan al personal médico se mantienen presentes en la trayectoria profesional del especialista.

No dejes de leer: ➡️ [Actualización] Tiene IMSS-Bienestar más personal médico

La gratitud de los paterfamilias, que incluso le han demostrado mediante cartas y obsequios, impulsan a Roberto Tepatzi a fortalecer su desempeño como médico especialista neonatólogo del HIT y en su consultorio particular.

“He tenido pacientes internados por un año en la Unidad de Cuidados Intensivos, son niños que requieren una alta especialidad; los papás están meses en el hospital con sus bebés y muchas veces se van a casa conmovidos y entre lágrimas por tener en sus brazos a su bebé que tuvo altas posibilidades de fallecer”, anotó.

LAS SATISFACCIONES EN LA CONSULTA PARTICULAR

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De la misma forma, Tepatzi Carranco subrayó que los pacientes infantiles que atiende en su consultorio particular, ubicado en un conocido hospital de la capital tlaxcalteca, también le brindan satisfacciones profesionales.

Local Estudiar una segunda carrera en el área de la salud y ser madre, un sacrificio con recompensas: Hernández

Ahorita estoy teniendo muchos pacientes adolescentes que he visto desde recién nacidos y actualmente tienen 14 y 15 años. Los papás me siguen trayendo a sus hijos, ya por otras cuestiones, pero sigue existiendo el mismo cariño, eso me permite seguir apoyando en la salud. Tengo pacientes que ya son papás y me traen a sus hijos, comentó.

EL MENSAJE A SUS COLEGAS

Te puede interesar: ➡️ En Tlaxcala fortalecen servicios de especialidad en el IMSS

Tepatzi Carranco envío una felicitación a sus colegas en el Día del Médico. “Seguirnos esforzando para dar una atención de calidad y calidez a la población de Tlaxcala que se lo merece. Compartir la experiencia de profesor titular en el área de neonatología en la UNAM es histórico para Tlaxcala, es la primera subespecialidad que se abre en el estado”, resaltó.

LOS RETOS DE LOS PEDIATRAS

A decir del doctor Roberto Tepatzi Carranco, los retos de los pediatras neonatólogos son continuar con la educación médica ante el avance tecnológico y las nuevas enfermedades de los niños.

Entérate: ➡️ Cubren la contratación de personal en IMSS-Bienestar en la entidad; Tlaxcala es de los 14 estados que cuentan con 100 % de cobertura

Por eso, compartió sobre la nueva integración al Programa de Residencias Médicas para la formación de médicos especialistas en el área de neonatología.

De hecho, Roberto Tepatzi funge actualmente como profesor titular en el curso de la especialidad pediátrica en neonatología, atendiendo a la primera generación de residentes en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Local Hospital Infantil de Tlaxcala, garantía para la salud de las infancias en la entidad: Mark Davenport

Esto va a impactar en la población tlaxcalteca porque va hacer que los especialistas en las unidades hospitalarias sean cada vez más. La población será atendida por un médico especialista y certificado, dijo.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

DISMINUIR LA MORTALIDAD

Asimismo, resaltó que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HIT ha contribuido en disminuir la mortalidad en los recién nacidos, por lo cual tienen instalaciones de alto nivel al atender pacientes críticamente enfermos.

El doctor Roberto Tepatzi es reconocido pediatra y neonatólogo en el estado. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

“Nuestra experiencia ha sido en que impactamos en los pacientes enfermos del corazón. Estos pacientes tienen una alta sobrevivencia, arriba del 92 %, eso hace que seamos una unidad de referencia y el manejo después de la cirugía es lo que va a determinar la sobrevida de los pacientes”, comentó.

No te pierdas: ➡️ Especialistas cubanos y tlaxcaltecas, atienden urgencias médicas en equipo

Local [Actualización] Desempeño del sistema de salud estatal será fortalecido con entrega de equipo médico y vehículos

Destacó que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales tiene un trabajo de muchos años, derivado del esfuerzo de un equipo multidisciplinario de especialistas.

Es una experiencia de 15 años, lo cual nos permite mejorar los tratamientos, innovar. Estamos actualizándonos constantemente. En mi caso viajo a capacitarme a Estados Unidos en donde están las mejores unidades y terapias de investigación, finalizó.

A decir del especialista del HIT, los retos de los pediatras neonatólogos son continuar con la educación médica ante el avance tecnológico y las nuevas enfermedades de los niños.