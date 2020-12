No cerrarán empresas este año: Canacintra

A pesar de la pandemia por la Covid-19, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) culminará este año sin cierre de empresas del ramo, resaltó su líder, Marcos del Rosario Haget.

En este sentido, afirmó que el sector de la transformación y automotriz fue de los menos golpeados en esos meses en que se ha desarrollado la pandemia, esto gracias a que la mayoría depende del mercado extranjero y, en Estados Unidos de América y Canadá, los gobiernos apoyaron a sus ciudadanos para incentivar el consumo.

Por tanto, dijo que la recuperación económica de esos países benefició al sector local, pues allá solo perdieron empleos en abril y mayo, pero para junio comenzaron a subir nuevamente, algo que en México no se pudo observar.

Sin embargo, lamentó que empresas de otros ramos, como hotelería, turismo, de servicios y todo lo que tenga que ver con eventos masivos no tendrán buenos números, contrario a las de insumos médicos, pues estas vendieron más cubrebocas y demás indumentaria en estos meses que en los últimos 20 años.

Eso sí, estimó que de las empresas ligadas a la Cámara perdieron alrededor de 700 empleos, aunque deberán esperar a que culmine diciembre para observar el comportamiento, esto porque en este último mes existen picos al alza y más movimiento de trabajos eventuales.

Por otro lado, no se aventuró a pronosticar un escenario para el próximo año, pues aseguró que será difícil la recuperación para el primer semestre de 2021, pues tenemos que esperar a ver cómo arrancamos el año y ver cómo son las partes económicas, porque no dependemos solo del mercado interno, entonces esos actores nos dirán si podemos o no salir y si los empleos que se perdieron al inicio pueden ser recuperados.

Marcos del Rosario Haget Líder de la Canacintra

Tenemos que esperar a ver cómo arrancamos el año y ver cómo son las partes económicas... esos actores nos dirán si podemos o no salir y si los empleos que se perdieron al inicio pueden ser recuperados”

